Piscina da Praia das Palmeiras encerrada devido a avaria

A piscina da Praia das Palmeiras, em Santa Cruz, encontra-se encerrada por tempo indeterminado, na sequência de uma avaria no sistema de adução e filtragem de água do mar para a referida piscina. O encerramento acontece esta quinta-feira, dia 22, até resolução do problema.

"Assim que a reparação for concluída, a piscina será reaberta e colocada em funcionamento, o que esperamos que aconteça o mais breve possível", indica nota publicada no Facebook do município.

No entanto, está garantido o funcionamento da piscina infantil.