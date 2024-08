Está aberto concurso para exploração de dois espaços comerciais no Forum Machico

Está a decorrer o concurso público para exploração de dois espaços comerciais localizados no Forum Machico. Um dos espaços fica no piso 0 e o outro no piso 1 desse mesmo edifício. O concurso foi aberto pela Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento e pode ser consultado no site da sociedade.

Segundo explica nota à imprensa, cada contrato terá um prazo de execução de cinco anos, podendo ser renovado por igual período, se as partes assim o entenderem, até ao máximo de 2 renovações, perfazendo um prazo de execução contratual máximo de 15 anos. O valor base de cada procedimento é de 73.500 euros aos quais acresce IVA. A cada um dos espaços será devido um valor base mensal mínimo de 1.000 euros, mais IVA, nos dois primeiros anos e a partir do 3.º ano, será devido um valor base mensal mínimo de 1.500 euros + IVA.

A presidente do Conselho de Administração, Nivalda Gonçalves, refere que “a reabertura dos dois espaços comerciais será, sem dúvida, um impulso para a economia do concelho e da Região”. “O Fórum Machico é o espaço ideal para a realização de diferentes tipos de eventos culturais, corporativos e artísticos, sendo que actualmente possui uma agenda muito dinâmica e diversificada”, apontou ainda.

"O empreendimento é constituído por um edifício central com auditório e duas salas de cinema devidamente preparados para espetáculos e equipados com os sistemas de projeção de vídeo, luz e áudio. Também dispõe de uma biblioteca, uma sala polivalente, uma zona de espaços comerciais, um parque de estacionamento com capacidade para 107 lugares e uma ampla praça que serve o concelho de Machico", explica ainda

A disponibilização das peças do concurso, e toda a tramitação do procedimento, será feita na plataforma eletrónica: https://www.acingov.pt. As propostas deverão ser apresentadas até às 23h59m, do dia 09 de setembro de 2024.