Polícia Florestal identifica autor de queimada ilegal na Calheta

A Polícia Florestal identificou no dia de hoje o autor de uma queimada não autorizada na freguesia do Arco da Calheta, no concelho da Calheta.

O expediente contra ordenacional segue agora os seus trâmites processuais.

IFCN reforça contingente de vigilância dos espaços florestais Face às previsões meteorológicas para a Região nos próximos dias, em que está previsto um aumento significativo do Risco de Incêndio Florestal, com um aumento da temperatura do ar e decréscimo da humidade relativa do ar, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) vai reforçar o contingente de vigilância dos espaços florestais, principalmente os espaços florestais de cotas mais elevadas da Ilha da Madeira.

O IFCN relembra à população que estão proibidas as fogueiras e queimadas nesta altura do ano e com as condições meteorológicas que se registam eleva o risco de incêndio pelo que a população não deve utilizar o fogo nem equipamentos que provoquem faísca em espaço florestal.