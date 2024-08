Fogo consome área da Boca dos Namorados

Uma das frentes activas do Jardim da Serra já se encontra no miradouro da Boca dos Namorados e as chamas seguem em direcção ao centro da freguesia. “Vamos aguardar e esperemos que não chegue. Vamos fazer o possível para não chegar às habitações e salvaguardar a vida das pessoas”, avança o presidente da Junta, Valentim Marcelino.

Segundo o autarca, o fogo desceu da Boca da Corrida e encontra-se, de momento, na Boca dos Namorados. O helicóptero tem efectuado descargas e os bombeiros estão no local, “mas o vento está a soprar cada vez mais forte, o que dificulta” toda a operação de combate.

Na última noite, o autarca não pregou olho e à TSF-Madeira recorda os momentos que viveu.

“Na zona da Corrida, chegou mesmo quase às habitações. Tivemos de evacuar algumas pessoas na parte da manhã e também ontem à noite – só por precaução. Não houve nenhuma casa que fosse afectada, nem ninguém se deslocou ao hospital por causa de inalação de fumos. Ninguém se magoou, mas a serra está toda ardida. Foi uma noite em claro”, recuperou.

Foto Miguel Espada/ASPRESS

Valentim Marcelo aproveitou ainda o momento para lamentar a falta de limpeza de alguns terrenos. “Há uma falta de limpeza. As pessoas são informadas para fazerem as limpezas e não ligam. Às vezes, as autoridades deveriam ter mais mão pesada para estes assuntos”.