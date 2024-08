Albuquerque e Pedro Ramos acompanham incêndios no Porto Santo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o secretário regional com a tutela da Protecção Civil, Pedro Ramos, estão a acompanhar os incêndios através do Porto Santo.

Com a ausência dos dois governantes, que estão de férias na ilha dourada, hoje não haverá o habitual ponto de situação, que se realiza às 19 horas, na sede regional da Protecção Civil.

Após uma visita de 24 horas à ilha da Madeira, para se inteirar do incêndio que lavra desde quarta-feira em vários pontos da ilha, o líder do executivo madeirense regressou ontem ao Porto Santo em gozo de férias.

Entretanto, o gabinete de Imprensa e Comunicação da Presidência do Governo informou que Albuquerque chega ainda hoje à Madeira, a bordo do navio Lobo Marinho.