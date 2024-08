Bonnie Tyler actua hoje em São Vicente

Bonnie Taylor, nome das maiores lendas vivas da música sobretudo dos anos 80, é esta quinta-feira, 22 de Agosto, cabeça-de-cartaz nas Festas de São Vicente.

Depois de ter sido anunciado a vinda da cantora inglesa à Madeira, em Julho deste ano, várias foram as reacções, nas redes sociais, a duvidar se de facto actuaria no arraial ou se seria mais um tributo ou uma sósia que estaria no palco, tendo o DIÁRIO realizado um 'Fact Check' para 'ajudar' a confirmar a presença da de Bonnye.

A verdade é que esta será, certamente, uma noite nostalgia para muitos, onde não faltarão grandes êxitos como ‘Total eclipse of the heart’, ‘Holding out for a hero’ e ‘It’s a Heartache’, entre tantos outros que marcaram gerações.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

15h00 - Apresentação oficial da primeira prova do troféu Madeira DRIFT / Yellow MotorLobos 2024 na Câmara Municipal do Funchal;



21h00 - Funchal Folk - Arraial do Mundo conta, esta quinta-feira, com actuações dos grupos da Polónia, Letónia e Grupo de Folclore Monte Verde, no adro da Igreja do Imaculado Coração de Maria;

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 22 de Agosto, Dia Internacional de Homenagem às Vítimas de Atos de Violência baseada na Religião ou Crença e Dia Internacional do Folclore:

1864 - Tem lugar a Conferência que adota a primeira Convenção de Genebra, organizada pelo Comité Internacional para o cuidado dos feridos e com o objetivo "de melhorar as condições dos feridos das forças armadas no campo de batalha". Assinam a convenção 12 Estados - Portugal, Baden, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Hesse, Itália, Países Baixos, Prússia, Suíça e Wurttemberg.

1984 - Portugal entra na Comissão Económica para a América Latina e Caraíbas (CEPAL).

2003 - É publicado em Diário da República o despacho com a extinção de 250 postos de Ensino Básico Mediatizado, conhecido por Telescola.

2004 - O atleta português de origem nigeriana Francis Obikwelu conquista a medalha de prata na final dos 100 metros dos Jogos Olímpicos de Atenas, Grécia, estabelecendo novo recorde europeu da velocidade.

2006 - Um avião de passageiros Tu-154 da companhia aérea Pulkovo, que efetuava a ligação entre Anapa, estância russa do Mar Negro, e São Petersburgo, despenha-se na Ucrânia quando tentava realizar uma aterragem de emergência. Levava 169 pessoas, incluindo 45 crianças.

2022 - O coração de D. Pedro IV (I no Brasil) chega a Brasília, numa viagem realizada a pedido do Governo brasileiro, para ser exposto nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil, em 07 de setembro.

Pensamento do dia

"Da morte renascemos". Pablo Neruda (1904-1973), poeta e diplomata chileno, Prémio Nobel da Literatura em 1971.

Este é o ducentésimo trigésimo quinto dia do ano. Faltam 131 dias para o final de 2024.