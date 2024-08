Incêndio está perto do Miradouro da Boca da Corrida

O incêndio não dá tréguas. Depois de uma noite a consumir mato na Trompica, no Lugar da Serra e no Jardim da Serra, as chamas estão a ganhar dimensão e estão neste momento muito perto do Miradouro da Boca da Corrida o que está a gerar bastante apreensão.

O receio agora é que desça o vale, até porque o vento forte que se faz sentir no local não está a ajudar.

Tal como o DIÁRIO noticiou, este incêndio tem duas frentes activas. No terreno estão cerca de 30 bombeiros de três corporações-Bombeiros Mistos da Ribeira Brava Ponta do Sol, Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e Bombeiros Voluntários Madeirenses-, assim como a brigada helitransportada. O helicóptero efectuou algumas descargas de água, mas teve de suspender a operação devido ao vento forte.