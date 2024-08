Imprensa nacional volta a centrar atenções nos incêndios da Madeira

Os incêndios que têm assolado a Região desde a passada quarta-feira voltam a estar em destaque na imprensa nacional.

O Correio da Manhã escreve que a PJ está a investigar foguete ou fogo posto na Madeira. Já o Público destaca na capa que a Região quer mais um helicóptero em permanência (mas pago por Lisboa). Aliás, este é também um assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO.

Lisboa chamada a pagar segundo helicóptero A aquisição de um novo meio aéreo é uma das medidas que serão discutidas, na República, através de um projecto de resolução do PS que recomenda ainda compensações pelos danos causados pelos fogos. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 20 de Agosto.

Confira as capas dos jornais nacionais:

Correio da Manhã:

- "Mercado automóvel em ebulição. 7 milhões de euros por dia para comprar carro a crédito"

- "Benfica. Venda de Neres financia reforços"

- "Vítor Roque implica investimento histórico"

- "FC Porto. Conceição só sai por 25 milhões líquidos"

- "Mata à facada e liga para o 112"

- "Saúde. 12 urgências fechadas ou de acesso limitado"

- "Incêndios. PJ investiga foguete ou fogo posto na Madeira"

Público:

- "Portugal falha metas para criar vagas residenciais para inimputáveis"

- "Incêndios. Madeira quer mais um helicóptero em permanência (mas pago por Lisboa)"

- "Campanha da DGS. Ministra pede 'linguagem neutra' sobre menstruação"

- "Em Portugal. Imposto sobre super-ricos renderia 3600 milhões"

- "Santo António. Doentes não urgentes levados de ambulância para a Prelada"

- "EUA. Gaza pressiona democratas, dentro e fora da convenção de Chicago"

- "Turismo. Pressão turística 'obrigou' a criar visitas de 30 minutos em vários monumentos"

- "Madalena Sá Fernandes: 'Sou compulsiva, quase tudo aquilo de que gosto se torna depressa um vício'"

Jornal de Notícias:

- "Portugueses trabalham meio ano só para pagar impostos"

- "Jovens vigiam florestas e evitam incêndios"

- "Vaticano acusado de abrir espaço à eutanásia"

- "Saúde. Governo disponível para mais centros de urgência"

- "Porto. Lixo e corridas ilegais motivam queixas nas Eirinhas"

- "Figueira da Foz. Camionista morto à facada em pensão"

- "Ensino Superior. Cerca de 30 mil alunos já pediram bolsa"

- "Música. Dia grátis promete enchente em Vilar de Mouros"

- "FC Porto. Galeno na mira da Roma para substituir Dybala"

- "Benfica. Neres no Napóles nivela vendas com época passada"

Diário de Notícias:

- "Mais de 200 medidas apresentadas, mas só 12 acabaram em lei. Governo tem vida difícil no parlamento"

- "Convenção democrata. Protestos pró-palestinianos na véspera do discurso do marido judeu de Kamala"

- "Tiago Fernandes, autor do livro 'Portugal, 1974-1975, Revolução, Contrarrevolução e Democracia': "É muito raro uma revolução levar diretamente a um regime democrático'"

- "Droga. 'Overdoses' causam trauma em equipas: 'Isto deixa marcas em todos nós'"

- "Estudo. Portugal tem 144 empresas com potencial para ascenderem a grandes companhias"

- "Futebol. João Félix corta amarras do Atlético e assina pelo Chelsea até 2030"

- "Questionário de Proust do ChatGPT - Cláudio Sunkel, diretor do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde I3S: 'O meu maior problema é sempre comprar sapatos que me ficam pequenos'"

- "Espanha. Uma exposição para celebrar a Madrid dos filmes de Almodóvar"

Jornal i:

- "Mpox. Especialistas da UE reunidos para abordar doença"

- "irresistível. viciados em compras online"

Negócios:

- "Fundos já captaram 554 milhões este ano"

- "Bónus do Governo vai depender da soma de todas as pensões"

- "Agricultura. Venda de vinho aumenta 24% à boleia da restauração"

- "BCP soma e segue em bolsa. Há oito anos que o banco não valia tanto"

- "Sarmento conseguiu margem para ajustar mil milhões fora do OE"

- "Os mais poderosos 2024 #18 Georgia Meloni é a nova senhora política na Europa. Tem assumido o seu peso à mesa das negociações"

- "#17 Pedro Castro e Almeida deu uma volta ao banco e tem tido lucros crescentes. Hoje lidera o negócio europeu."

O Jornal Económico:

- "Vic Properties investe 320 milhões para a segunda fase da Matinha"

- "20% dos jovens no mundo não trabalham nem estudam"

- "Washington pressionou Benjamin Netanyahu a aceitar proposta de cessar fogo. Falta o Hamas"

- "BCP chega aos 40 cêntimos por ação, oito anos depois e já vale mais de 6 mil milhões de euros"

- "Topo da agenda: Indicadores e EUA"

- "Despesa do Estado com serviços convencionados aumentou 37%"

- "'Portugal tem um ambiente propício para se criar e desenvolver videojogos' - Cláudio Telo Pestana, Project Manager do eGames Lab"

Record:

- "Sporting. Raide por Roque. Hugo Viana em Barcelona para negociar avançado"

- "Águia insiste em El Ouahdi"

- "Inglaterra. Félix no Chelsea"

- "FC Porto. Francisco às ordens de Bruno. De volta ao trabalho"

O Jogo:

- "João Pinto. Eterno capitão e n.º 2 do FC Porto dá a bênção ao lateral-direito: 'O Martim tem mística e potencial enorme'"

- "'Há muito mérito na forma como se adaptou a lateral-esquerdo'"

- "'Não interessa se a camisola é 2, 4 ou 5. Interessa é manter este nível'"

- "Clássico é prioridade numa altura em que o extremo procura a melhor forma. Chico já treina de mira em Alvalade"

- "Reforço da defesa e do ataque são prioridades no fecho do mercado"

- "Benfica. Beste volta a meio de setembro "

- "Trubin, António Silva, Tomás Araújo e Di María ainda em dúvida"

- "David Neres fez exames e assina hoje pelo Nápoles"

- "Sporting. Vítor Roque ganha força"

- "Hjulmand nas opções para Faro"

- "E. Amadora-Famalicão 0-3"

- "Braga. Niakaté e Matheus são baixas na Europa"

- "Inglaterra. João Félix no Chelsea em definitivo"

- "Vuelta. João Almeida subiu a nono em Castelo Branco - Wout Van Aert vence e consolida a liderança"

A Bola:

- "'Vou continuar no futebol'. Artur Soares Dias [ex-árbitro internacional]"

- "Benfica. Beste só regressa depois das seleções"

- "FC Porto. Francisco Conceição de volta ao relvado"

- "Bola fora. Nélson Monte conta como fugiu à guerra na Ucrânia"

- "Sporting. Hugo Viana em Barcelona por Vítor Roque"

- "Inglaterra. João Félix seis anos no Chelsea"