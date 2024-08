Chamas descontroladas no Curral das Freiras

O incêndio florestal no Curral das Freiras, que tinha sido dado como controlado ao final da tarde de ontem e que hoje teve um reacendimento está, neste momento, "descontrolado", disse o responsável da protecção civil em declarações à RTP-Madeira.

Conforme se pode ver pelas imagens captadas no local, pelo fotojornalista Hélder Santos, o fogo está a descer a encosta, mas está num local de difícil acesso.

O presidente da Câmara de Câmara de Lobos, Leonel Silva, diz que o fogo progrediu rapidamente. O fogo não está perto de habitações, mas foi pedido reforço de meios para prevenção, revelou o autarca.

O incêndio rural que deflagrou na Madeira na quarta-feira, nas serras da Ribeira Brava, propagando-se no dia seguinte ao concelho contíguo a este, Câmara de Lobos, e, já no fim-de-semana, ao município da Ponta do Sol, através do Paul da Serra, mantinha às 19 horas de hoje duas frentes: as da Encumeada (Ribeira Brava) e do Paul da Serra (Ponta do Sol).