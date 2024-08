Operacionais dos Açores vão apoiar no combate aos incêndios na Madeira

"Estamos a acordar [a vinda de operacionais do Açores]", avançou ao início da tarde de hoje, o presidente do Governo Regional da Madeira.

Miguel Albuquerque, acompanhado de Pedro de Ramos, falava aos jornalistas no posto de comando instalado na Eira do Serrado.

"Temos de arranjar alojamento. Estamos a fazer isso e o nosso secretário regional [de Protecção Civil] já está em contacto com o secretário dos Açores", indicou o governante.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil madeirense indicou, por seu turno, que ainda não há previsão sobre quando chegará a ajuda.

"Neste momento ainda não [sabemos]. Nós estamos à espera da actuação da equipa do continente, que já está no terreno na Serra D'Água em força", explicou Pedro Ramos. "São quase os 60 elementos que estão disponíveis", precisou o governante com a tutela da protecção civil, clarificando que, consonante a evolução das condições climatéricas, será (ou não) necessário activar a ajuda oferecida pelo Governo açoriano

"O secretário regional do Ambiente e Acção Climática, Alonso Miguel, está já preparado para esta eventualidade que nós, depois, poderemos ou não considerar, mas temos de ter em vista dada aa evolução da situação durante o dia de hoje", resumiu Pedro Ramos.

O Governo dos Açores manifestou hoje disponibilidade para enviar meios operacionais para ajudar a combater o incêndio na Madeira, tendo organizada uma equipa.

De acordo com uma nota de imprensa do Governo dos Açores, citada pela Agência Lusa, o secretário regional do Ambiente e Acção Climática, Alonso Miguel, que tem a tutela da Proteção Civil nos Açores, contactou o secretário regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos, demonstrando "total disponibilidade e prontidão do Governo dos Açores para enviar meios operacionais humanos para reforçar o atual dispositivo".

O executivo açoriano revela que o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) "tem organizada uma equipa, em caso de necessidade, para ajudar no combate ao incêndio, composta por elementos dos corpos de bombeiros e um operacional".