Vento cancela 13 voos no Aeroporto da Madeira

Até às 21 horas desta segunda-feira, 19 de Agosto, pelo menos 13 voos (sete chegadas e seis partidas) tinham sido cancelados no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, de acordo com o site da ANA- Aeroportos de Portugal.

Isto depois de o vento, que se faz sentir desde o final da tarde de sábado, na zona do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, ter provocado ontem o cancelamento de 62 voos.

Uma situação que estima-se ter afectado mais de 10 mil passageiros, cujos direitos, segundo a DECO, não estão a ser respeitados.

DECO alerta para violação dos direitos dos passageiros aéreos na Madeira Os direitos dos passageiros aéreos não estão a ser respeitados no aeroporto da Madeira, onde os ventos fortes obrigaram ao cancelamento de voos desde o fim de semana, alertou hoje a associação DECO.

Conforme havia sido noticiado ontem, na programação desta segunda-feira estavam já cancelados à partida três voos da TAP (duas chegadas e uma partidas), dois dos quais cancelados previamente.

Entretanto foram cancelados, a partir das 12 horas, os seguintes voos com destino à Madeira: easyJet proveniente de Lisboa, com chegada prevista às 12:40; TAP das 17:30 vindo do Porto; easyJet com chegada prevista de Bordéus às 17h45; easyJet das 17h55 vindo de Londres (Gatwick) e ainda o voo das 19h40 da Ryanair proveniente do Porto.

No que toca às partidas foram canceladas além do TP 1696, com destino a Lisboa, das 04h10 (cancelado de antemão), os seguintes voos: o easyjet das 13h35 para Lisboa; o TAP das 18h15 com destino ao Porto; o easyJet para Bordéus das 18h30; o TAP das 19h15 para Lisboa e o Ryanair das 20:25 para o Porto.

As rajadas de vento que ultrapassaram os 70 km/h, obrigaram também várias aeronaves a divergir ao longo do fia de hoje, depois de falhar tentativa de aterragem no Funchal, nomeadamente para o Aeroporto do Porto Santo.