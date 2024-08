População do sítio da Furna vai ser evacuada

A população do Sítio da Furna, na Ribeira Brava, vai ser evacuada, na sequência dos incêndios que afectam o concelho desde a passada quarta-feira.

O anúncio foi feito, ao final desta tarde, pelo secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro, Ramos durante a conferência de imprensa para apresentar o ponto de situação relativamente aos incêndios, nas instalações do Serviço Regional de Proteção Civil.

O governante avançou que os moradores do Sítio da Furna serão encaminhados para o Pavilhão Gimnodesportivo da Ribeira Brava.

São cerca de seis dezenas de pessoas que serão desalojadas "por precaução", explicou Pedro Ramos.

O secretário avançou ainda que, esta segunda-feira, uma bombeira dos Açores foi encaminhada ao hospital por exaustão. A única ocorrência significativa registada no dia de hoje.

Sobre o combate ao incêndio que lavra pelo sexto dia consecutivo, Pedro Ramos mostrou-se ainda confiante de que "a Madeira tem todas as condições para enfrentar estas situações".

O incêndio rural deflagrou na quarta-feira nas serras da Ribeira Brava, propagando-se no dia seguinte ao concelho contíguo a este, Câmara de Lobos, e, já no fim de semana, ao município da Ponta do Sol, através do Paul da Serra.

Até domingo, 160 pessoas foram retiradas das suas habitações por precaução e transportadas para equipamentos públicos, mas muitos moradores já regressaram ou estão a regressar a casa.

O combate às chamas tem sido dificultado pelo vento, agora mais reduzido, e pelas temperaturas elevadas, mas não há registo de feridos ou de destruição de casas e infraestruturas essenciais.

O fogo mobiliza perto de duas centenas de operacionais (inclusive do continente e dos Açores) e algumas dezenas de viaturas, além do meio aéreo do arquipélago, com as atenções centradas sobretudo nos concelhos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirma tratar-se de fogo posto, mas as causas ainda não foram divulgadas.