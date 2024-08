Incêndios e 'desaire' do Nacional colocam Madeira nas capas dos jornais nacionais

"Madeira - Fogo obriga a evacuar 50 habitações" e "Incêndio na Madeira - Fogo avançou pela encosta e obrigou a retirar residentes" (respectivamente títulos do JN e Público) são algumas das notícias que merecem destaque de capa na imprensa nacional de hoje, relacionadas com os incêndios que assolam a Região.

No Desporto, o verdadeiro "bailinho" foi a derrota do Nacional, em casa, por seis-um, frente ao Sporting.

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã

- "45 vítimas de abusos sexuais pedem indemnização. Igreja Católica arrisca pagar 1,5 milhões de euros. Prazo para reclamar termina no fim do ano"

- "Benfica 3 - Casa Pia 0: Meia hora à Benfica. Pavlidis, Tiago Gouveia e Aursnes marcam"

- "Nacional 1 - Sporting 6: Campeão goleador dá bailinho na Madeira"

- "Algarve: Enfermeira assassina aguarda ordem de prisão"

- "PJ investiga: Chamas devoram 200 carros e causam prejuízo milionário"

Público

- "Descolonização - O retorno dos colonos e de Portugal às suas pequenas fronteiras"

- "Herdeiros Espírito Santo tentam descongelar todos os bens arrestados "

- "Apoios aos media - ERC propõe cheque-jornal, deduções fiscais e bolsas"

- "Praias portuguesas - Época balnear de 2024 já teve 84 episódios de poluição"

- "Paredes de Coura - Num concerto dos Idles, estar no 'moshpit' é 'colidir com amor'"

- "Incêndio na Madeira - Fogo avançou pela encosta e obrigou a retirar residentes"

- "Turismo - Profissões que fazem a diferença"

- "Kamala Harris - Em busca de uma 'economia de oportunidades'"

Jornal de Notícias

- "Adiado o uso da tecnologia de localização nas ligações para o 112 "

- "Nacional 1- Sporting 6. Benfica 3-Casa Pia 0 - Muitos aplausos e alguns assobios"

- "Notícias Magazine - 'Ser filho de Mário Soares foi uma sorte fantástica. E também um peso'. Entrevista a João Soares"

- "Alto Ave - ULS corta licença de amamentação a enfermeiras"

- "Porto - Ladrão de ourivesarias com pena de dez anos"

- "Mudam-se os tempos, mudam-se as famílias"

- "Madeira - Fogo obriga a evacuar 50 habitações"

- "Grande Porto - Cinema ao ar livre é tendência de verão"

- "Viana do Castelo - Povo enche as ruas no cortejo d'Agonia"

- "Festival - Punk rock dos Idles arrebata Coura"

- "Vuelta - João Almeida fecha top 10 a 19 segundos do líder e companheiro de equipa Mcnulty"

Diário de Notícias

- "Autarquia de Lisboa avança com hospital, centro de saúde e serviço de urgência já em 2025"

- "Crime - PJ detém e leva à cadeia agente de execução que desviou mais de 170 mil euros"

- "Ativista ambiental - Do Brasil para Portugal, 'Pajé' Kotchi, 94 anos, índio noke koî, apela aos europeus que ajudem a Amazónia"

- "Carla Salsinha, Turismo de Lisboa: 'Taxa turística pode ser usada na construção de habitação para trazer as pessoas de volta à cidade'"

- "Cinema - Em exclusivo nacional, conversa com Fede Alvarez, realizador de 'Alien Romulus', nono filme da saga"

- "Prova de Vida - Manuel Sérgio: todo um paradigma"

- "Questionário de Proust do ChatGPT - Herman José, humorista, ator e apresentador de tv: 'A piada mais engraçada que conheço? É cor de laranja, pesa 100kg e chama-se Trump'"

- "Notícias Magazine - João Soares: 'Ser filho de Mário Soares foi uma sorte fantástica. E também um peso'"

O Jogo

- "Garras afiadas na Madeira"

- "Nacional 1-Sporting 6. Gyokeres e Trincão bisaram, Pote e Bragança também marcaram"

- "Leões estreiam-se a jogar fora no campeonato com goleada à antiga"

- "Rúben Amorim: 'Todos os momentos importantes do jogo caíram para o nosso lado'"

- "Mateus Fernandes transferido para o Southhampton vai render 15 mEuro"

- "Benfica-Casa Pia 3-0 - Havia calmantes no banco"

- "Entradas de Tiago Gouveia (assistiu e fez o segundo) e Kokçu decisivas para aliviar a pressão na Luz"

- "Pavlidis estreou-se a faturar na Liga, Aursnes assinou o terceiro"

- "Schmidt: 'Tínhamos de mostrar uma reação forte'"

- "FC Porto - Extremos de calibre goleador"

- "Galeno e Jaime igualam Jackson e André Silva com golos nos três primeiros jogos"

- "Arábia entra na novela Chico Conceição"

- "Boavista-Braga. Carvalhal admite que há espaço para entradas e saídas: 'Estou em sintonia com o presidente'"

- "V. Guimarães-Estoril. Rui Borges destaca bom momento do Vitória, mas exige rigor: 'Confiança não pode ser excessiva'"

A Bola

- "Benfica 3 -- Casa Pia 0: Meia hora à Benfica. Tiago Gouveia entra e acaba com sofrimento. Extremo assisitiu Pavlidis para o primeiro golo e fez o segundo, Aursnes fechou as contas"

- " Nacional 1 -- Sporting 6: Demolidor: Leão resolve com ataque de luxo. Madeirenses ainda ameaçaram, mas inspiração de Trincão, Pote, Gyokeres e Bragnça atenuou mais um golo sofrido"

- "Mateus Fernandes no Southampton por 15 milhões"

- "Arábia Saudita: JJ vence supertaça e Ronaldo protesta com companheiros"

- "FC Porto: Galeno com melhor início de sempre"

- "França: Gonçalo Ramos três meses de fora"

- "Ciclismo: João Almeida no 10.º lugar no arranque da Vuelta em Lisboa"

Record

- "Nacional 1 -- 6 Sporting: Leão faminto. Demonstração de superioridade total na Madeira. Trincão e Gyokeres bisaram, Pote e Bragança também marcaram"

- "Rúben Amorim: 'Quanto mais marcávamos, mais queríamos. Mateus Fernandes a caminho do Southampton por 18 ME"

"Benfica 3 -- 0 Casa Pia: Tiago salva Schmidt. Saltou do banco, fez assistência e golo. Pavlidis desbloqueou o jogo aos 70'. Beste saiu lesionado. Assobios e confrontos nas bancadas. 'A pressão vai existir até ao último jogo da época', prevê o treinador"

- "FC Porto: Arábia não convence Chico. Prefere esperar pela Juventus"

- "Arábia Saudita: Al Nassr 1-4 Al Hilal. Jesus conquista supertaça"

- "Volta à Espanha: João Almeida arranca em 10.º. Ganhou tempo a todos os favoritos...exceto Roglic"

- "Supertaça feminina: Dérbi na final"