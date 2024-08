'Madeira Friends' oferecem passeio de catamaran à Casa de Saúde São João de Deus

Hoje, os 'Madeira Friends' – grupo internacional composto por nómadas digitais, trabalhadores remotos, estrangeiros residentes na ilha da Madeira e alguns locais – organizaram um passeio especial para a Casa de Saúde São João de Deus.

No seguimento do arraial de Verão na Quinta Prediclub Funchal, o grupo decidiu que, "além da diversão e aprendizagem sobre a cultura madeirense, seria uma boa ideia proporcionar uma experiência diferente àquela instituição, com a qual já têm vindo a colaborar".

Através da VMT Madeira, alguns dos seus pacientes e funcionários puderam, assim, desfrutar de uma relaxante viagem de catamarã.

Este foi até à data o maior passeio de catamarã organizado para aquela instituição, constituindo uma oportunidade para os utentes e funcionários puderam estar em contacto com o mar e a natureza.

A iniciativa teve como objectivo apoiar o trabalho desenvolvido pela IPSS na Região e sensibilizar para a temática da saúde mental, destacando o compromisso desta comunidade internacional para aqueles que mais necessitam.

“Não há palavras para descrever a sensação de fazer parte deste evento tão especial”, disse um dos co-fundadores do 'Madeira Friends'.

Esta não é a primeira vez que os 'Madeira Friends' proporcionam uma experiência destas a uma instituição local. Há bem pouco tempo organizaram também uma viagem de catamarã para a associação ACREDITAR para celebrar o Dia Internacional da Família.

Gabrielė Milasiute, natural da Lituânia e membro do grupo, expressou a sua gratidão por fazer parte de uma experiência "tão simples mas tão poderosa", dizendo que se sentiu "afortunada por contribuir desta forma para a comunidade".

“A responsabilidade social é um dos pilares do projecto 'Madeira Friends' e sem o apoio total da comunidade e de parceiros como a VMT e a Prediclub esta iniciativa nunca teria sido concretizada”, acrescentou o co-fundador.

“Esperamos continuar a organizar mais eventos como este e chegar a mais instituições”, concluiu.