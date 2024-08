Albuquerque regressou às férias no Porto Santo

O presidente do Governo Regional está de novo na ilha do Porto Santo em gozo de férias, depois da visita de 24 horas à ilha da Madeira para se inteirar do incêndio que lavra desde quarta-feira entre os concelhos de Câmara de Lobos e da Ponta do Sol.

Na conferência de imprensa de balanço ao sexto dia de incêndio, Pedro Ramos não negou que Miguel Albuquerque tenha regressado à ilha vizinha onde goza férias. Fez questão sde assegurar que o chefe do executivo mesmo em descanso, continua a acompanhar a evolução do incêndio na ilha da Madeira.

Albuquerque interrompeu as férias no sábado, quarto dia do incêndio, tendo chegado ao Funchal já após o cair da noite. Fez ontem, às 19 horas, a última aparição pública no briefing realizado nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil.