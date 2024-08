Agricultores deverão deslocar-se à Junta da Serra de Água declarar prejuízos

A partir de amanhã, as pessoas afectadas pelos incêndios, no concelho da Ribeira Brava, poderão deslocar-se à Junta de Freguesia da Serra de Água, onde serão acompanhadas por técnicos da Secretaria Regional de Agricultura para apresentarem as suas declarações de prejuízo.

A garantia foi deixada por Rafaela Fernandes, que iniciou hoje um conjunto de reuniões com as juntas de freguesia afectadas pelo incêndio que lavra na região desde quarta-feira, para articular os apoios a dar às populações com perdas agrícolas.

No encontro mantido, ao final da tarde de hoje, com o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava e a presidente Junta de Freguesia da Serra de Água, Albertina Ferreira, a secretária regional da Agricultura manifestou o "total apoio da parte do Governo Regional em relação ao necessário para, no fundo, repor as condições que as pessoas afectadas tinham antes desta situação dos incêndios".

Em particular, no que diz respeito à agricultura e no que diz respeito aos apoios da pecuária, está em causa: a reposição do efectivo dos animais, que estavam devidamente registados, a recuperação das perdas de cultivo das áreas agrícolas e – muito importante – a apicultura, com a reposição não só das colmeias que foram afectadas, mas também a entrega de alimentação pasta para as abelhas que sobreviveram. Igualmente, o apoio para os sistemas de regra que existiam.

A operacionalização desta ajuda será feita, à semelhança do Curral das Ferreiras, com a colaboração da Junta de Freguesia da Serra d'Água, "que será, no fundo, o quartel-general, onde as pessoas se podem deslocar para apresentar todos os prejuízos. A partir daí, termos aqui um processo de celeridade com os técnicos da Direcção Regional da Agricultura e de Veterinária para a confirmação dos mesmos prejuízos e a incitar a entrega destas mesmas ajudas", explicou Rafaela Fernandes.

"A partir da manhã haverá o espaço na sede da Junta de Feresia da Serra de Águas para as pessoas chegarem, apresentarem as suas perdas e vermos aqui a canalização de meios entre as entidades, Governo Regional e Câmara, para podermos no fundo fazer com que as pessoas consigam ultrapassar esta tristeza que foram estes incêndios, que levou a muita coisa", vincou por seu turno o presidente Ricardo Nascimento.

O incêndio rural que deflagrou na Madeira na quarta-feira, nas serras da Ribeira Brava, propagando-se no dia seguinte ao concelho contíguo a este, Câmara de Lobos, e, já no fim-de-semana, ao município da Ponta do Sol, através do Paul da Serra, mantinha às 19 horas de hoje duas frentes: as da Encumeada (Ribeira Brava) e do Paul da Serra (Ponta do Sol).