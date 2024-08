Presidente da Assembleia da Madeira solidário com populações afectadas pelos incêndios

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, enviou hoje à comunicação social uma mensagem manifestando o seu "apoio e solidariedade às populações que estão a sofrer com os incêndios no Curral das Freiras, Jardim da Serra e Serra de Água".

Na mesma nota o líder do Parlamento Regional manifestou, também, solidariedade para com "aos autarcas, bombeiros, polícias, operacionais da proteção civil e outras pessoas que estão a trabalhar no combate aos fogos".

José Manuel Rodrigues disse ainda estar a acompanhar "com preocupação" o evoluir da situação, assegurando que "no tempo próprio, a Assembleia e os seus deputados tomarão medidas, em conjunto com o Governo, para minimizar os prejuízos destes incêndios na floresta, nos terrenos agrícolas e nos bens das populações".

"A Natureza é o nosso bem mais precioso, depois das pessoas, e está a ser particularmente atingida por estes dias, com consequências na vida das pessoas, no turismo e na nossa biodiversidade. Esperemos que este momento muito difícil possa passar rapidamente", acrescentou o presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.