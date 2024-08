O Marítimo, através de comunicado emitido nas suas redes sociais, solidariza-se com as vítimas da vaga de incêndios que assolam a nossa região e saúda "o heroico trabalho dos bombeiros e de todos os que combatem os fogo".

O emblema maritimista deixa uma mensagem de esperança para que este momento difícil seja ultrapassado o mais brevemente possível.

O Marítimo informa, ainda, que está em contacto com as delegações verde-rubras nas áreas mais afectadas pelos incêndios, no Curral das Freitas e Serra de Água, locais que o presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, visitou recentemente.