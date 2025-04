ONU denuncia morte de nove crianças em ataque russo como potencial crime de guerra

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos denunciou hoje como um possível crime de guerra o ataque russo na sexta-feira na cidade ucraniana de Kryvyi Rih que provocou a morte de 19 pessoas, entre as quais nove crianças.

Volker Türk considerou tratar-se do pior ataque contra menores, registado pelo seu gabinete desde o início da invasão russa, em 2022.

"Os ataques indiscriminados são proibidos pelo direito internacional e podem constituir crimes de guerra", afirmou o alto-comissário austríaco, em comunicado.

Uma equipa do gabinete do alto-comissário na Ucrânia visitou a zona do ataque no sábado para recolher provas, tendo conseguido identificar os nomes das crianças mortas.

As autoridades locais informaram que 75 pessoas, incluindo 12 crianças, também ficaram feridas no ataque, a maioria delas no parque perto do restaurante que aparentemente foi alvo do míssil.

A Rússia alegou que o ataque tinha como alvo um grupo militar, mas testemunhas negaram a presença de soldados na zona na altura do ataque.

O restaurante tinha acabado de acolher uma reunião de profissionais da indústria da beleza que tinham sido notificados com antecedência, disseram as testemunhas.

"A utilização pela Federação Russa de armamento explosivo de grande alcance numa zona densamente povoada e sem presença militar aparente demonstra o seu desrespeito pela vida dos civis", afirmou Türk, no comunicado.