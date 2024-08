Incêndios na Madeira dominam imprensa nacional

Bom dia. Os incêndios que têm assolado a Madeira, desde quarta-feira, voltam a estar em destaque na imprensa nacional.

Confira:

Público:

- "1935-2024. Alain Delon. O ator que perseguiu a sua morte"

- "Municípios que cobram taxa turística mais que duplicaram num ano"

- "'É preciso deixar que os jovens falhem e aprendam com isso'. Entrevista. Tim Vieira, empresário"

- "Serviço prime da EDreams alvo de centenas de queixas"

- "Relatório. Grandes fogos em cinco países causaram 292 mortes"

- "Convenção. Kamala Harris cerra fileiras para prolongar estado de graça"

Correio da Manhã:

- "No Tribunal de Coimbra. 'Monstro' julgado por 189 crimes de abuso sexual da filha"

- "Novo herói da Luz. Benfica bloqueia venda de Tiago Gouveia"

- "Madeira. Fogo obriga centenas de pessoas a abandonar as casas"

- "Perdas da pandemia. Concessionárias exigem mais de 500 milhões ao estado"

- "Porto. Treinador jovem viola menor em balneário"

- "Relação confirma. Homem multado por perseguir vizinha"

- "Alain Delon 1935-2024. Cinema diz adeus ao eterno galã"

- "Ana Faria 1949-2024. Morreu a mãe dos 'Queijinhos' e dos Onda Choc"

Jornal de Notícias:

- "Técnicos de saúde com atualização do salário atrasada"

- "Concorrência chinesa ameaça têxteis e calçado"

- "Jovem atropelado que ficou em cadeira de rodas indemnizado com 900 mil euros"

- "1935-2024. Alain Delon. Cinema francês despede-se do grande galã"

- "Médio Oriente. Presença de Blinken em Israel pressiona Netanyahu a acordo"

- "Madeira. Incêndios obrigam a evacuações e aquecem política regional"

- "Guimarães. Harvard escolhe ULS do Alto Ave para centro de formação médica"

- "Gaia. Tio e sobrinho perdem a vida em colisão de mota contra carro"

- "Porto. Estação mais profunda da Linha Rosa protege árvores do Carregal"

- "FC Porto. Villas-Boas confirma interesse no central Nehuén Pérez"

- "Benfica. Exibição de Tiago Gouveia segura-o no plantel"

- "Boavista 0-1 Braga. Guerreiros passam teste de sofrimento"

Diário de Notícias:

- "Ano crítico. Quebra de clientes ameaça restauração com fechos e despedimentos"

- "Au revoir Alan. 1935-2024"

- "Miguel Albuquerque. Fogos na Madeira alastram guerra entre oposição e Governo"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. Benedita Pereira, atriz. 'Nos 'Morangos com Açúcar' tinha cenas de dança. Foram todas muito embaraçosas'"

- "Hospital da Prelada no Porto começa a receber doentes com pulseiras azuis e verdes do SNS"

- "Agendamentos. O impacto da greve da AIMA nos serviços"

- "América Latina. Lula é voz mais forte, mas o coro desafina"

- "Futebol. Mercado no feminino. Quem irá passar a barreira do milhão de euros?"

- "Eleições nos EUA. Protestos, fantasmas de 68 e uma consagração histórica. Convenção Democrata traz calor a Chicago"

Negócios:

- "1,4 milhões de pensionistas recebem bónus de 200 euros"

- "CP só vendeu 13.400 passes ferroviários"

- "#Os Mais Poderosos 2024. #20 Salvador de Mello investiu nos atuais e novos negócios. Reforçou os vinhos e apostou na refinação de lítio"

- "#19 Olaf Scholz evitou, pelo segundo ano consecutivo, uma recessão na maior economia da moeda única"

- "Aviação. ACT avançou com queixa contra a Easyjet"

- "'Temos de ter acesso ao futebol nacional' [diretor-geral da DAZN, Jorge Pavão de Sousa]"

- "Haverá uma bolha tecnológica pronta a estourar?"

- "Governo diz que hidrogénio e biometano estão a salvo do ISP"

O Jornal Económico:

- "Abrandamento na China reforça argumento para mais estímulos"

- "Receitas da Vila Galé subiram 14% até julho"

- "Woody Malouf, responsável de Crime Financeiro do Banco Revolut. 'Portugueses burlados com falsas ofertas de emprego perdem em média 3.762 euros'"

- "Tropas ucranianas tomam posições ao longo da fronteira com a Bielorrússia"

- "Topo da Agenda: Atas da FED e BCE e dívida das empresas"

- "Maioria da Fortune 500 considera a IA um 'fator de risco'"

O Jogo:

- "'O FC Porto não está em saldos'. André Villas-Boas assume dificuldades financeiras, mas deixa garantia"

- "'Tivemos de vender Evanilson para assegurar continuidade nas provas europeias'"

- "'Conceição no Benfica? Tenho muito respeito pelo trajeto dele no Dragão...'"

- "Dragões fizeram proposta de 13M, mais dois em objetivos, por Nehuén Pérez da Udinese"

- "Sporting. Mateus Fernandes pode valer 20 milhões. Viajou ontem para Southampton a troco de 15M mais cinco em bónus"

- "Maxi Araújo fechado nas próximas horas"

- "Benfica. Hospital da Luz com oito clientes. Beste, Trubin, António Silva e Tomás Araújo juntam-se a Di María, Rollheiser, Schjelderup e André Gomes"

- "Neres já está em Itália para assinar pelo Nápoles"

- "Boavista-Braga 0-1. Chicotada também se sentiu no Bessa"

- "Banza despromovido à equipa B"

- "V. Guimarães-Estoril 1-0"

- "Moreirense-Arouca 3-1"

- "Vuelta. Van Aert agarra liderança"

Record:

- "Sporting. Plano Bicampeonato. Encaixe por Mateus Fernandes garante manutenção das joias"

- "Benfica. No mercado para o ataque. Águias vão reforçar-se com extremo e avançado móvel"

- "Benfica. Plantel com 8 lesionados"

- "FC Porto. AVB agarra Chico e Galeno"

A Bola:

- "Neres já está em Itália. Extremo faz hoje testes médicos em Nápoles"

- "Sporting. Ioannidis aumenta pressão"

- "Sporting. Maximiliano Araújo chega até quarta-feira"

- "FC Porto. 'Não vendemos Francisco ao desbarato', Villas-Boas"

- "Entrevista A Bola. 'Centralização? Como se chega a 275 ou 300 milhões?!', Jorge Pavão de Sousa, Diretor-geral da DAZN Portugal"