A ‘nova’ Liga dos Campeões

A temporada de 2024/2025 marca um novo formato da Liga dos Campeões – sorteio está marcado para o próximo dia 29-, a principal competição de clubes a nível mundial e que, na nova edição, vai contar com a presença de dois clubes portugueses – Sporting e Benfica. Mudanças operadas pelo Comité Executivo da UEFA.

A alteração principal é o fim do antigo sistema de fase de grupos, que tinha 32 equipas divididas em oito grupos de quatro. Ora, a partir desta temporada, 36 clubes participarão na remodelada fase da Liga dos Campeões - antiga fase de grupos

Na ‘nova’ Liga dos Campeões, as equipas começam por disputar oito jogos. Deixam de defrontar três adversários duas vezes – em casa e fora – e, ao invés, enfrentam oito adversários diferentes, disputando metade dos jogos em casa e a outra metade fora. Para determinar os oito adversários diferentes, as equipas serão divididas inicialmente em quatro potes. Posteriormente, cada equipa será sorteada para enfrentar dois adversários de cada um desses potes, disputando um jogo em casa e fora frente a uma equipa de cada pote.

Como é que as equipas chegam à fase a eliminar da Champions League?

Os resultados de cada jogo vão decidir a classificação geral na nova liga, continuando a aplicar-se três pontos por vitória e um por empate.

As oito melhores equipas da Liga dos Campeões (antiga fase de grupos) qualificam-se automaticamente para os oitavos de final, enquanto aquelas que terminarem entre o 9º e o 24º lugares vão disputar um play-off a eliminar, a duas mãos, para saber quais seguem também para os oitavos de final da competição. As equipas que terminarem do 25º lugar para baixo, inclusive, serão eliminadas, sem direito a acesso à UEFA Europa League.

Na fase a eliminar, as equipas que terminem entre o 9º e o 16º lugares terão o estatuto de cabeças-de-série no sorteio do play-off da fase a eliminar, o que significa que enfrentarão uma equipa classificada entre o 17º e o 24º lugares – disputando, em princípio, a segunda mão em casa. Os oito clubes que prevalecerem no play-off da fase a eliminar avançarão para os oitavos de final, onde enfrentarão um dos oito primeiros classificados da fase da liga e que terão o estatuto de cabeça-de-série no sorteio dos oitavos de final.

Os emparelhamentos da fase a eliminar também serão parcialmente determinados pela classificação final da fase da liga, com um sorteio que ao mesmo tempo determina e traça o percurso das equipas para chegarem até à final.

Dos oitavos de final em diante, a competição continuará a seguir o formato existente de eliminatórias até à final.

Todos os jogos até à final continuarão a ser disputados a meio da semana, enquanto que a final continuará a ser disputada num sábado.

A nova fase de grupos da Champions disputa-se entre 17 de Setembro de 2024 e 29 de Janeiro de 2025. A fase a eliminar começa a 4 de Março de 2025 e a final está marcada para 31 de Maio de 2025.