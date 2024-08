Monte foi a localidade mais quente na Madeira com 32,9ºC

O Monte, situado no alto do concelho do Funchal, atingiu a temperatura máxima de 32,9ºC e foi a localidade mais quente da Região durante o dia de hoje, o quarto consecutivo marcado pelos incêndios na Madeira.

Os termómetros ultrapassaram a fasquia dos 30ºC em 4 das 20 estações meteorológicas da rede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Região, com valores considerados de aviso laranja.

Sendo o Monte a localidade com a temperatura máxima mais elevada, registada às 14h40, seguiram-se os Prazeres com 30,7ºC (às 11 horas), Quinta Grande com 30,6ºC (às 13h40) e Cancela, sede do Serviço Regional de Protecção Civil com 30,3ºC (13h10).

Quanto às temperaturas mínimas, estiveram acima dos 20ºC em 15 das 20 localidades abrangidas pela rede do IPMA. Só não ocorreram as chamadas noites tropicais em sítios serranos como Chão do Areeiro, Pico do Areeiro, Santo da Serra ou no norte da ilha como Santana e São Vicente.