RIR pede intervenção de meios da República no combate aos incêndios na Madeira

A presidente do Reagir Incluir Reciclar (RIR) defendeu, hoje, a intervenção de meios da República no combate aos incêndios na Madeira.

"Perante o cenário catastrófico que a Madeira enfrenta, com os graves incêndios que deflagram há dias, sem interrupção e que estão a colocar em grande perigo a população, para não falar do desastre ambiental que é inevitável, o Partido Reagir Incluir Reciclar vem apelar ao senhor primeiro-ministro e ao senhor Presidente da República que interrompam as suas férias e procedam ao envio de ajuda no combate aos fogos", apelou Márcia Henriques em comunicado de imprensa.

Na mesma linha da coordenadora regional do partido, Liana Reis, a dirigente nacional considera que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, assumiu nesta questão uma atitude "verdadeiramente criminosa" ao recusar pedir ajuda, que "notoriamente é imprescindível", argumenta.

"Desculpas" apresentadas pelo comandante da Protecção Civil "não são admissíveis", diz o RIR A coordenadora regional do Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR), Liana Reis, foi outra das vozes críticas da decisão de Miguel Albuquerque perante a ajuda oferecida pela República para combate ao incêndio, que deflagra há quatro dias na zona Oeste da Madeira.

"Madeira é Portugal e como tal, apelamos à imediata intervenção do Governo Nacional", remata.