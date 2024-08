Nacional oficializa defesa costa-riquenho Douglas Sequeira

O Nacional oficializou a contratação do defesa costa-riquenho Douglas Sequeira, por empréstimo do Saprissa, da primeira divisão da Costa Rica, até ao final da temporada, anunciou este domingo o clube da I Liga portuguesa de futebol.

O futebolista, de 20 anos, "vai integrar os trabalhos do plantel alvinegro na manhã de segunda-feira", pode ler-se no sítio oficial do emblema insular.

Internacional por nove vezes pelas seleções jovens da Costa Rica, Douglas Sequeira acabou por integrar a convocatória recente da seleção boliviana para a Copa América de 2024, mas não somou qualquer minuto na competição.

Junta-se, assim, ao guarda-redes César Augusto, aos defesas Gustavo Garcia, Afonso Freitas e José Vítor, aos médios Matheus Dias, Miguel Baeza, Djibril Soumaré, Bruno Costa e Daniel Penha e aos avançados Nigel Thomas, Arvin Appiah, Gabriel Santos, Tiago Reis, Adrián Butzke e Isaac Tomich.