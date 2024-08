Madeira Friends e Nómadas Digitais já angariaram mais de 2.600 euros para plantar árvores

A campanha de angariação de fundos para plantar árvores que está a decorrer neste momento, lançada no sábado pela associação Madeira Friends, que dá corpo ao projecto de Nómadas Digitais, já conseguiu mais de 2.600 euros em menos de 24 horas.

"Em resposta aos incêndios florestais a decorrer na Madeira, com os olhos postos no futuro, a associação Madeira Friends em parceria com a Greener Act, lançaram uma angariação de fundos online para plantar árvores e re-florestar a ilha. A iniciativa, da qual fazem parte estrangeiros e locais, visa responder à necessidade urgente de re-florestação provocada pelos mais recentes incêndios", explica em nota de divulgação com vista a arrecadar o máximo de apoio.

Lembrando que "esta já é a segunda vez que a associação se junta para plantar árvores", sendo que a anterior campanha de angariação, "na sequência dos incêndios florestais que atingiram a ilha em Outubro de 2023" foi "bem-sucedida" e "levou à plantação de mais de 500 árvores este ano", os promotores dizem que "a iniciativa foi apoiada pela Regaterra, Ageas Seguros, VMT Madeira, VIP RC Transportes, Prediclub e Startup Madeira, que incluiu também a manutenção das árvores e limpeza dos terrenos".

Assim, imbuídos de espírito altruísta, "os organizadores da campanha pedem a todos que contribuam se puderem, partilhem nas redes sociais e participem aquando da plantação pessoalmente".

"Poucas horas após o lançamento da campanha de angariação de fundos, fomos inundados com mensagens da nossa comunidade ansiosa por ajudar", afirma o co-fundador do Madeira Friends, Luís Calado. "Este tipo de resposta mostra o quão estas pessoas se preocupam com a ilha e o seu compromisso com a mesma. Além do grande interesse em plantar árvores, já tivemos também vários homens interessados em juntar-se aos bombeiros, mas também a disponibilizar as suas casas para receber pessoas e animais desalojados".



Para mais informações ou para fazer o seu donativo, visite https://gofund.me/acb0384b ou através do instagram @madeirafriends.



De referir que o Madeira Friends "é um projeto focado na integração de estrangeiros na sociedade madeirense, principalmente trabalhadores remotos e o objetivo é conectá-los com os locais. Muito do seu trabalho passa por encontrar e criar formas de promover sinergias entre a comunidade internacional e local, como o desenvolvimento de ações de responsabilidade social. Desde o início do ano, a associação conta já com mais de 7 mil participantes em mais de 200 eventos e atividades na Madeira", salienta.