Três frentes activas e 160 pessoas desalojadas

No mais recente ponto de situação relativamente ao incêndio, realizado pelas entidades governamentais, o presidente do Governo Regional, adiantou que existem três frentes de fogo activas (Serra de Água, Encumeada e Paul da Serra), o que obrigou ao desalojamento de 160 pessoas, por precaução e para evitar a inalação de fumo.

“Não há qualquer vítima lamentar, não houve habitações destruídas pelo fogo nem houve qualquer destruição de infra-estruturas essenciais”, sublinhou Miguel Albuquerque.

Sobre as pessoas retiradas das suas casas, estas estão a ficar provisoriamente no Centro Comunitário do Estreito, no Pavilhão da Ribeira Brava, no Pavilhão de Câmara de Lobos e na Associação Crescer Sem Risco, em São Vicente. "Todas estas têm as condições mínimas de conforto e estão apoiadas do ponto de vista médico e do ponto vista social", frisou, reforçando que irão permanecer mais "algum tempo até poderem regressar a casa em condições de segurança".

O governante referiu ainda que a evolução das chamas está “predominante no Paul da Serra”, estando por isso a ser realizada uma faixa de contenção de fogo nessa zona, e também junto à estalagem da Encumeada. "A previsão meteorológica é mais favorável, prevê-se uma diminuição de intensidade de vento e uma possível diminuição de temperatura, mas vamos continuar a actuar nestas frentes, com os nossos operacionais devidamente posicionados e com intervenção nas zonas adequadas e críticas", salientou.

Quanto ao apoio externo, Miguel Albuquerque explicou que o Governo Regional não equaciona accionar o Mecanismo Europeu de Protecção Civil e adiantou que os 15 operacionais dos Açores vão aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira pela meia-noite, num voo civil. "Agradeço a todos os profissionais da Protecção Civil pelo excelente trabalho e sentido de dever que manifestaram desde a primeira hora, bem como a colaboração do Governo nacional e todos os operacionais da Força Especial de intervenção", enalteceu.