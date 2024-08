Ana Sousa ouve famílias afetadas pelos incêndios e destaca "espírito solidário"

"Ouvir a população local, elaborar um levantamento das necessidades e tranquilizar os cidadãos que, por força dos incêndios que assolam a Região, tiveram de ser transferidos para recintos de acolhimento temporário, como medida de prevenção". Foram "os objetivos que levaram a secretária regional da Inclusão e Juventude, Ana Sousa, a percorrer, ao longo deste domingo, vários recintos onde se encontram famílias que estão a ser acompanhadas pelas entidades municipais, segurança social, proteção civil e equipas médicas ao dispor 24 horas por dia", informa uma nota da Secretaria que lidera.

Logo pela manhã, a governante, acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal, Ricardo Nascimento, deslocou-se até ao Pavilhão da Ribeira Brava e "ouviu a população local, tendo, na ocasião, assegurado que 'todo o apoio necessário será dado através dos vários serviços disponibilizados pelo Governo Regional'.", refere a nota. "Logo de seguida, uma breve passagem pela Serra de Água onde esteve em contacto próximo com a população local, tendo rumado até São Vicente onde se encontra a Associação 'Crescer Sem Risco', uma instituição de Solidariedade Social que, prontamente, se disponibilizou para acolher habitantes da Serra de Água em cooperação com o município da Ribeira Brava. Para Ana Sousa, 'esta associação tem sido incansável e sempre disponível para encontrar as melhores respostas, face à situação atual'", frisa, citada.

Já ao início da tarde, a governante esteve no Centro Comunitário 'Cidade Viva' na freguesia de Câmara de Lobos, acompanhada pela vereadora do executivo camarário, Sónia Pereira, e no Centro Comunitário 'Vila Viva', no Estreito de Câmara de Lobos, "onde já havia estado ontem, por ocasião do transporte de residentes do sítio da Fajã das Galinhas para este Centro Comunitário que, desde a primeira hora, 'abriu portas' a estas famílias afetadas pelos incêndios", elogia. "No Curral das Freiras, último ponto de paragem para a secretária regional, e também acompanhada por outro membro executivo da Câmara Municipal local, a vereadora Dina Silva, a governante inteirou-se das operações a decorrer no Posto de Coordenação da Proteção Civil, instalado no Curral das Freiras, uma das freguesias mais assoladas pelos incêndios".

Para Ana Sousa, "o espírito de entreajuda e resiliência da população do Curral das Freiras é realmente notável. Pois, apesar de canceladas as festividades do Santíssimo Sacramento, não baixaram os braços e fizeram questão de ornamentar a igreja para a tradicional eucaristia. Nas instalações adjacentes, verifica-se outro exemplo de altruísmo social, mais precisamente, com o Chef Renato Camacho a preparar refeições para as corajosas equipas de intervenção que se encontram no terreno", conta.

E continuou: "Através de cada um dos sítios visitados hoje e sem exceção, pude constatar o espírito solidário, a entrega e a união que se vive nestes momentos mostram que o povo madeirense é feito de causas e de ajuda ao próximo. Desde entidades municipais, proteção civil, associações, equipas de saúde e civis, todos têm sido de uma dedicação ímpar e altruísta sempre com o foco em garantir o melhor tratamento a estas pessoas que tiveram o infortúnio de ter de sair das suas casas como medida de prevenção. Da parte do Governo Regional, o objetivo passou por deixar uma mensagem de esperança, ouvir as preocupações e anseios da nossa população e, perante tudo isso, tranquilizá-los. Assegurando que tudo faremos para agir em conformidade com as pretensões destas famílias, que apenas querem regressar ao conforto das suas casas, assim que reunidas as condições de segurança. Enquanto não for possível continuaremos neste serviço de proximidade com a população, ouvindo e contribuindo para o seu bem-estar."