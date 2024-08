21 pessoas atendidas no Centro de Saúde do Curral das Freiras

Um total de 21 pessoas foram atendidas no Centro de Saúde do Curral das Freiras após o incêndio e duas transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O Serviço de Atendimento Urgente (SAU) do Centro de Saúde da Ribeira Brava recebeu, a 17 e 18 de Agosto, oito utentes com mobilidade reduzida e três utentes relacionados com os incêndios, informou o SESARAM, dando conta que estão assegurados todos os cuidados de saúde aos utentes afectados pelo fogo que deflagrou no passado dia 14 de Agosto.

Além disso, o SESARAM refere que os Centros de Saúde dos concelhos afectados foram reforçados com profissionais de saúde e “estão a funcionar em pleno”.

“Importa referir que o Centro de Saúde do Curral das Freiras (CSCF), foi aberto a 17 de Agosto e manter-se-á, em funcionamento ininterruptamente até amanhã, 19 de Agosto, dia em que retoma o seu horário de funcionamento normal”, informa.

No SAU do Centro de Saúde de Câmara de lobos, deram hoje entrada dois utentes.

O SESARAM refere ainda que dada a complexidade da situação foram activadas várias equipas multidisciplinares, que estão ‘in loco’ a prestar todo o tipo de cuidados necessários, aos habitantes dos concelhos afetados, em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil.

“O Conselho de Administração do SESARAM, EPERAM, salienta e agradece o trabalho excecional que tem sido realizado por todos os profissionais de Saúde. A postura de cooperação, o espírito de missão e a resiliência manifestada por todos estes profissionais, são cruciais para o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira”, enviou numa nota emitida.