Helicóptero fez reconhecimento no Curral das Freiras

O helicóptero multi-mission do Serviço Regional de Protecção Civil esteve a fazer o reconhecimento na freguesia do Curral das Freiras esta manhã. No entanto, o meio aéreo não chegou a fazer nenhuma descarga de água.

Segundo populares, o incêndio estará mais controlado na zona do Curral devido ao vento de Nordeste que está a ajudar os bombeiros.

No entanto, há uma maior preocupação no Jardim da Serra, onde o lume se aproxima de habitações.