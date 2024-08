Curral das Freiras tem “beneficiado dos ventos de Nordeste”

O presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras afirma que a população está bastante apreensiva relativamente ao incêndio que lavra com bastante intensidade na Boca da Corrida.

Manuel Salustino confirmou ao DIÁRIO e à TSF-Madeira que o Curral “tem beneficiado com o vento de Nordeste”, mas admite que esta situação pode mudar a qualquer momento e teme um incêndio idêntico ao de há 13 anos, onde o Curral das Freiras ficou cercado de fogo no mês de Agosto.

“Temos a memória bem viva do que aconteceu em Agosto há 13 anos, onde ardeu em toda a volta do Curral e temos noção da carga de combustível que existe na montanha com este tempo quente”, admitiu.

E acrescentou: “temos declives bem acentuados, onde o fogo tem tendência de galgar as escarpas a alta velocidade, provoca deslizamento de terras e pequenas derrocadas. Temos de fazer um plano articulado onde se possa proteger os terrenos agrícolas e as habitações mas vamos acreditar que ainda não vai ser desta vez”.