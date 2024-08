Chamas cercam casas na Serra de Água

Cercados pelas chamas e com um vento forte que se faz sentir na freguesia da Serra de Água, a população da localidade vai ter uma noite difícil. As imagens captadas por uma leitora do DIÁRIO dizem tudo, mas não expressão a angústia vivida a cada instante.

Parte da população foi evacuada, mas há quem resista e prefira ficar e fazer frente ás chamas. Além dos bombeiros e das autoridades policiais, neste momento mais ninguém passa na Serra de Água.

Além das estrada da Encumeada pela montanha, também a Via Expresso foi cortada ao trânsito.

A coluna de fumo já é visível de São Vicente.