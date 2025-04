Forum Madeira comemora 20.º aniversário

O Forum Madeira celebra, hoje, os seus 20 anos, com um dia recheado de actividades.

“São 20 anos de desafios, inovações e muitas histórias que nos trouxeram até aqui. Hoje, celebramos não apenas um marco temporal, mas a nossa constante adaptação e a paixão que nos une a cada visitante,”, afirma Rita Paixão directora Forum Madeira.

As actividades vão ter início às 11 horas, com actividades infantis com pinturas faciais, tatuagens de glitter e modelagem de balões, até às 13 horas.

Depois, pelas 15 horas, o DJ Vitor Freitas coloca música ambiente.

A programação termina com a sessão oficial de celebração dos 20 anos do Forum Madeira, seguida do espectáculo 'Felicitá' pelo Paradise Circus, pelas 16 horas.

O Forum Madeira está situado no Funchal, adjacente a uma zona residencial média alta e aos melhores hotéis da Região. Tem cerca de 20.000 m2 de superfície comercial composto por 60 lojas, distribuídas por 3 pisos e possui 800 lugares de estacionamento. A restauração é composta por 6 restaurantes com uma esplanada comum com 450 lugares. O centro regista um 'footfall' anual de 4 milhões de visitantes e entre as principais lojas, podemos encontrar a Zara, Massimo Dutti, H&M, Sport Zone, C&A, Lefties, Primor e Pingo Doce.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Jubileu da Saúde subordinado ao tema da conferência 'Enquanto há Vida, há Esperança', seguido de uma celebração eucarística presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e com a presença de José Manuel Rodrigues, no auditório Bento Menni da Casa de Saúde Câmara Pestana – Irmãs Hospitaleiras

- 9h00 às 19h00 - Caniço Local Market, no Jardins do Garajau

- 14h00 - Abertura do 6.º Eco Mercado de Câmara de Lobos, tendo por tema 'A Nossa Floresta Laurissilva', no Mercado Municipal Câmara de Lobos

- 14h00 - VII Oeste Classic Rally - 1.ª prova do Troféu de Regularidade da AMAK, na Calheta

- 15h00 - Iniciativa de cidadãos, 'Não ao silenciamento, não à impunidade', junto à Assembleia Legislativa da Madeira

- 15h00 - AD Galomar - Sporting da Liga masculina de basquetebol, no Pavilhão do Caniço

- 15h30 - Marítimo - Leixões da II Liga, no Estádio do Marítimo

- 17h00 - Abertura Oficial da XXIII Exposição Regional do Limão, na Freguesia da Ilha - Santana

- 17h00 - Inauguração da Exposição 'Coisa Comum' de Helder Folgado, no Espaço Sismógrafo -Porto Santo

- 17h00 - Inauguração Natural Pools Beerhouse, com a presença de Eduardo Jesus e Emanuel Câmara, acima das famosas piscinas naturais do Porto Moniz

- 17h00 - Madeira SAD - SIR 1.º de Maio da Taça de Portugal de andebol feminino, no Pavilhão do Funchal

- 17h30 - JPP realiza acção Política, na Festa do Limão, freguesia da Ilha, Santana

- 19h00 - Concerto Pascal - 'Via Crucis – O Caminho da Cruz', interpretado pelos coralistas do Coro de Câmara da Madeira, na Igreja do Carvalhal - Canhas, na Ponta do Sol

- 20h00 - Barroco a Norte sob o tema 'Meditações', o terceiro concerto do ciclo, na Igreja do Porto da Cruz

CURIOSIDADES:

- Dia Nacional do Doente com Artrite Reumatóide e Dia Internacional da Consciência;

- Este é o nonagésimo sexto dia do ano. Faltam 270 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1768 - É criada, em Lisboa, por alvará a Real Mesa Censória, com o objetivo de transferir, na totalidade, para o Estado a fiscalização das obras que se pretendessem publicar ou divulgar no Reino, até então a cargo do Tribunal do Santo Ofício, do Desembargo do Paço e do Ordinário.

1794 -- São guilhotinados os revolucionários franceses Danton e Camile Desmoulins.

1821 -- O Reino Unido conclui o Tratado de Pretória com os boers, reconhecendo a república sul-africana do Transval.

1939 -- O líder nazi Adolf Hitler decreta a obrigatoriedade de filiação das crianças alemãs na Juventude Hitleriana.

1941 -- II Guerra Mundial. Forças britânicas capturam Adis-Abeba, na Etiópia.

1951 -- O casal norte-americano Julius e Ethel Rosenberg são condenados à morte por um tribunal nova-iorquino, acusados de espionagem a favor da URSS.

1955 -- O inglês Winston Churchill demite-se da chefia do Governo britânico. Sucede-lhe Anthony Eden.

1958 - Fidel Castro inicia a última fase da guerrilha, a "guerra total", contra a ditadura de Fulgêncio Batista, em Cuba.

1961 - Crise Estudantil 1961-1962. O ministro português da Educação, Lopes de Almeida, volta a proibir as comemorações do Dia do Estudante, previstas para 07 de abril.

1964 -- Morre, aos 84 anos, o general norte-americano Douglas MacArthur que, em 1945, aceitou a rendição do Japão no final da II Guerra Mundial.

1975 - Morre, com 87 anos, o marechal chinês Chiang-Kai-Chek ou Chiang Chung-cheng, Presidente da Formosa, Taiwan. Em 1955, os Estados Unidos assinam um acordo com o governo nacionalista de sobre Taiwan, garantindo sua defesa.

1981 - A polícia italiana detém os dirigentes das Brigadas Vermelhas Mário Moretti e Enrico Ferzi, suspeitos do rapto do juiz Giovanni d'Urso.

1984 -- Morre, com 74 anos, Nuno Rodrigues dos Santos, presidente honorário do PSD. Deputado à Assembleia Constituinte em 1975 e deputado à Assembleia da República eleito em 1976, 1979, 1980 e 1983. Em 1983, foi eleito presidente do PSD, Sexto líder do Partido.

1992 - O Presidente do Peru, Alberto Fujimori, dissolve o Parlamento Nacional, numa decisão não prevista na Constituição vigente desde 1980.

1993 - É confirmada a detenção de Ma'Huno, pela Indonésia, sucessor de Xanana Gusmão na chefia da guerrilha do movimento de libertação de Timor-Leste.

1994 -- Morre, aos 27 anos, o músico norte-americano Kurt Donald Cobain, líder da banda Nirvana.

2001 -- Morre, com 69 anos, o antigo futebolista internacional português Hernâni Ferreira da Silva, estrela do FC Porto nos anos de 1950-1960.

2003 - O arquiteto norte-americano Frank Ghery apresenta, em Lisboa, três estudos para a reabilitação do Parque Mayer, em Lisboa.

2005 -- Morre, com 89 anos, o escritor norte-americano Saul Bellow, Prémio Nobel da Literatura em 1976, autor de "Herzog", "Humboldt´s Gift" e "Adventures of Augie March". Foi o primeiro escritor norte-americano a receber o Prémio Nacional do Livro, National Book Award, em três ocasiões distintas: 1954, 1965 e 1971.

2006 - A Amnistia Internacional revela, no relatório "Fora do Radar - Voos secretos para tortura e 'desaparecimentos'", que agência de serviços secretos dos Estados Unidos da América, a CIA, usaram companhias aéreas privadas e empresas de fachada para o transporte secreto de suspeitos de terrorismo que foram interrogados e torturados.

2007 -- Morre, com 84 anos, o historiador alemão Werner Maser, biógrafo de Adolf Hitler. Foi o primeiro investigador, entre os 70 escolhidos, que teve acesso aos arquivos principais do Partido Nacional-Socialista, depositados nos Estados Unidos.

2008 - O líder do Movimento para a Mudança Democrática, principal partido da oposição zimbabueana, Morgan Tsvangirai, declara-se pela primeira vez vencedor das presidenciais de 29 de março, considerando que uma segunda volta contra o chefe de Estado Robert Mugabe "não é necessária".

- Morre, aos 84 anos, o ator norte-americano Charlton Heston, que se notabilizou graças a papéis heróicos em superproduções como "Ben Hur" ou "Os Dez Mandamentos". Acompanhou Martin Luther King durante a Marcha pelos Direitos Civis a Washington, em 1963, usando uma faixa onde se lia "Todos os homens nascem iguais".

2010 - Entra em vigor o novo código de vistos da União Europeia, que define as condições de emissões dos vistos de curta duração no espaço Schengen, para nacionais de países terceiros.

2011 -- Morre, aos 85 anos, Baruch Samuel Blumberg , médico norte-americano e Prémio Nobel da Medicina em 1976, pelo seu contributo para a identificação do vírus da hepatite B e posterior descoberta da vacina da doença. Foi o primeiro dirigente do Instituto de Astrobiologia da NASA entre 1999 e 2002.

2012 -- Cerimónia de abertura do último troço do Túnel do Marquês de Pombal, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa, e de dois antecessores, Pedro Santana Lopes e António Carmona Rodrigues.

- Morre, com 88 anos, Jim Marshall, empresário e músico britânico, fundou em 1962 uma empresa que produzia e popularizou os amplificadores do som, a Marshall Amplification.

- A Assembleia da República aprova na generalidade, com os votos favoráveis da maioria PSD/CDS-PP e abstenção do PS, a proposta de Orçamento Retificativo do Orçamento do Estado para 2012.

2013 -- O Tribunal Constitucional chumba o corte do subsídio de férias para o setor público, pensionistas e contratos de docência e investigação, bem como a criação de uma taxa sobre o subsídio de doença e desemprego, "As normas são declaradas inconstitucionais e portanto perdem a sua eficácia a partir do momento da sua entrada em vigor, neste caso 01 de janeiro".

2014 -- Morre, com 66 anos, o ator e diretor brasileiro José Wilker, interpretou as personagens Dr. Mundinho, em "Gabriela, Cravo e Canela", e Roque Santeiro, na novela homónima.

- Morre, aos 86 anos, Peter Matthiessen, escritor norte-americano, cofundador da revista literária norte-americana The Paris Review em 1953. Autor de "Far Tortuga", "The Snow Leopard", "Lost man's river" e "Bone by bone".

2015 - Cerca de 40 migrantes morrem no canal da Sicília, na sequência de um acidente com a embarcação pneumática em que viajavam, segundo relatos de sobreviventes que chegam a Catânia, na Sicília.

2017 -- No processo "Face Oculta", o Tribunal da Relação do Porto mantém a pena de quatro anos de prisão efetiva por um crime de tráfico de influências para Paulo Penedos, reduz a pena de prisão de Manuel Godinho de 17 anos e seis meses para 15 anos e 10 meses, e confirma a condenação de Armando Vara por tráfico de influência, mantendo a pena de cinco anos de prisão efetiva.

2018 -- Morre, aos 82 anos, Isao Takahata, realizador japonês de filmes de animação, cofundador do estúdio Ghibli com Hayao Miyazaki e conhecido por "O Túmulo dos Pirilampos", dirigiu a série "Heidi", em 1974, e "Marco, dos Apeninos aos Andes" (1976).

2019 - A primeira-ministra britânica, Theresa May, formaliza o pedido de prorrogação da data de saída do Reino Unido da União Europeia, até dia 30 de junho, e indica que está a preparar a realização das eleições europeias em maio.

- Morre, aos 92 anos, Sydney Brenner, biólogo sul-africano, Prémio Nobel da Medicina em 2002.

2022 - Morre, com 77 anos, António Reis, ator encenador, cenógrafo, cofundador da Seiva Trupe e do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. Em 1988, recebeu a Medalha de Mérito Cultural da Câmara Municipal do Porto, em 1995 a comenda da Ordem do Infante e, em 1995, o prémio Lorca, pela Universidade de Granada em Espanha.

- Morre, aos 86 anos, o psiquiatra Afonso de Albuquerque. Criou em 1988 a fundação APOIAR, destinada ao apoio aos ex-combatentes vítimas do stress de guerra e colaborou na elaboração na sua lei aprovada em junho de 1999. Recebeu a medalha de Defesa Nacional ao médico, em outubro de 2019.

2023 - O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, é eleito por unanimidade e aclamação para o Conselho da Federação Internacional de Futebol (FIFA), no 47.º Congresso da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA), em Lisboa.

