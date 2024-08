Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "'Macaco' esconde fortuna em jarra"

- "Conversa entre Sandra e Fernando Madureira revela onde o casal guardava o dinheiro"

- "Mulher do 'cabecilha' dos Super Dragões controlava o fluxo financeiro do esquema dos bilhetes"

- "Assassinado em lisboa por sem-abrigo a quem dava comida"

- "Miguel Bravo: Cantor pimba ataca menor após jantar em família"

- "Jogos Olímpicos: Heróis aclamados no regresso a casa"

- "Tensão no Médio Oriente: Reportagem no coração do Hezbollah"

- "Crise na Luz: Sérgio Conceição disponível para o Benfica"

- "Sporting dá prémio a Quenda"

- "FC Porto: Dragão segura Evanilson"

- "Inflação ajuda na baixa de juros"

- "Caos na saúde: Setúbal e Leiria sem urgências"

- "Gaia: Criança de 11 meses afogada em piscina"

Público:

- "Burla em pirâmide com criptomoedas lesa três milhões, 156 casos em Portugal"

- "Incêndios. Cidades e hospitais foram evacuados na Grécia"

- "Caso BES. MP contabiliza 18 mil milhões em vantagens criminais"

- "Mistérios por arquivar. O único caso de sequestro aéreo em que o pirata do ar desapareceu"

- "Guerra na Europa. Rússia admite que Ucrânia controla 28 aldeias em Kursk"

- "Desporto. Dos 800 aos 1750 euros, quanto ganha cada atleta olímpico?"

- "Cinema. Marta Mateus leva o Alentejo profundo ao Festival de Locarno"

- "Novo site. PÚBLICO Brasil nasce para falar com os brasileiros que vivem em Portugal"

Jornal de Notícias:

- "Porto lidera lista negra de crimes por furto de tabaco"

- "Reportagem. A alegria dos emigrantes no querido mês de agosto"

- "Menino com queimaduras nos braços depois de três horas esquecido no carro"

- "Saúde. Vacina grátis contra vírus respiratório em outubro"

- "Porto. STCP em greve faz desesperar passageiros"

- "Justiça. Tratamento a estrias e clitóris acaba em tribunal"

- "Grécia. Atenas rodeada de chamas pede ajuda à Europa"

- "Verão. Sónia Araújo regressa às Caraíbas"

- "Bebé morre afogada em piscina de casa em Gaia"

- "Jogos Olímpicos. Loucura na receção aos medalhados"

- "Benfica. Schmidt continua, mas pressão sobre Rui Costa cresce"

- "Braga. À terceira é de vez? Carvalhal volta à Pedreira"

Diário de Notícias:

- "GNR substitui todos os ex-inspetores do SEF um ano antes do prazo"

- "Cinema. Para redescobrir Jean-Luc Godard nos nossos ecrãs caseiros"

- "'Rentrée'. Do Pontal ao Avante, partidos renovam ciclo político à espera do orçamento"

- "Comportamentos aditivos. Com verbas a conta-gotas, Instituto de combate à droga resiste e mantém apoios"

- "Saúde. PS contraria Marcelo e não se compromete com 'pacto de regime'"

- "Brasil. Eduardo Campos morreu há 10 anos mas o legado vive"

- "Da ética ao aumento de apoios e praticantes. Legado de José Manuel Constantino vai além das medalhas"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. Julien Montbabut, chefe do Le Monument (1*Michelin), Porto: 'Adoro a elegância da baleia, que canta para comunicar'"

Jornal i:

- "inteligentes. O triunfo dos animais"

- "A noite em que o olimpismo português perdeu uma chama"

Negócios:

- "Certificados não reclamados rendem 2,9 milhões ao Estado"

- "Salário médio das ofertas do IEFP foi de 910 euros"

- "Silopor lucra como nunca, apesar de estar em liquidação"

- "Notários contra compra de casa sem licença de utilização"

- "Trazer o bronze vale 10 euros, ouro 85 vezes mais. Eis o peso das medalhas"

- "Os mais poderosos 2024 - #26 Carlos Mota Santos colocou a construtora Mota-Engil na 'pole position' para a alta velocidade e quer agarrar novos negócios. #25 Advogado José Luís Arnaut é líder da CMS, 'chairman' da ANA Aeroportos e um nome incontornável da economia nacional"

O Jornal Económico:

- "Queda na exportações leva empresas do sector automóvel a considerar layoffs este ano"

- "Aeroportos nacionais receberam quase 30 milhões de passageiros até julho"

- "Mercados enfrentam 'momento da verdade' após o sell-off"

- "Cédric Fernandez, COO Solutions Global Business Line do Grupo Inetum: 'Desafio atual da IA é equilibrar automatização com envolvimento humano"

- "Topo da Agenda: custo do trabalho em Portugal e inflação nos EUA"

- "Rússia teme novos ataques ucranianos no seu território"

- "Netanyahu sob pressão dos EUA para não 'minar' acordo de paz"

O Jogo:

- "Regresso de Danilo custa 10 MEuro. FC Porto perguntou pelas condições para contratar o central ao PSG"

- "Ingleses levam nega por 'Eva'". Bournemouth e Nottingham ofereceram cerca de 35 MEuro, verba considerada 'irrelevante'"

- "Benfica. Schmidt deixa Neres em brasa. Brasileiro não gostou de ouvir justificações do treinador para a sua ausência em Famalicão"

- "Rui Costa foi ao balneário e exigiu reação rápida"

- "Sporting. Gyokeres rebenta escala britânica. Superou os golos e assistências que somou no Coventry numa fração dos jogos"

- "Braga. Carvalhal para agarrar a Europa"

- "Arouca 0-1 V. Guimarães. Confiança reforçada"

A Bola:

- "Neres. Pé e meio fora da Luz"

- "Voto de confiança em Schmidt"

- "Arthur Cabral cobiçado nos EUA e na Arábia Saudita"

- "Sporting. Leão joga os trunfos na vontade de Ioannidis"

- "FC Porto. PSG pede Euro10 milhões por Danilo"

- "Arouca 0-1 V. Guimarães. Ronda fechada com triunfo do V. Guimarães"

- "Jogos Olímpicos. Heróis de Paris recebidos em festa"

Record:

- "Guerra aberta"

- "Schmidt e Neres cada vez mais afastados"

- "Treinador considera que faltou empenho ao extremo nos treinos"

- "Brasileiro magoado com declarações do técnico"

- "Negócio com o Nápoles longe de estar concluído"

- "Insatisfação atinge outros jogadores: Kokçu é um deles"

- "Patrícia Sampaio: 'Há mais coisas para ganhar'"

- "Loucura à chegada dos heróis olímpicos"

- "Campeões em casa: Multidão homenageia Iúri Leitão e Rui Oliveira"

- "Sporting: Amorim deu dura"

- "Golo do Rio Ave valeu reprimenda"

- "Nuno Santos já no relvado - Pode recuperar a tempo do clássico de dia 31"

- "Leão corre sozinho por Ioannidis"

- "Ingleses não fizeram propostas"

- "FC Porto: SAD pergunta por Danilo"

- "Central do PSG aceita voltar"

- "Franceses pedem 10 MEuro"

- "Saída de Evanilson bloqueada"