Nacional- Sporting e as alterações ao trânsito no acesso ao Estádio da Madeira

O jogo de amanhã entre Nacional e Sporting, 18h00, vai motivar as seguintes alterações no trânsito na zona circundante ao Estádio da Madeira:

Caminho dos Pretos – fica a funcionar no apenas no sentido ascendente a partir da Rua São João Latrão até ao Caminho do Meio.

Caminho do Meio – fica a funcionar apenas no sentido ascendente desde a Rua do Pomar até ao Caminho do Meio.

Quem circula no sentido ascendente do Caminho do Meio é obrigado a entrar para a Alameda Eng.º Rui Alves e descer em direcção ao Caminho do Terço.

O trânsito proveniente do Caminho dos Pretos – sentido descendente Terreiro da Luta – Estádio da Madeira – é obrigado a entrar para a Alameda Eng.º Rui Alves e descer em direção ao Caminho do Terço.

Caminho do Terço – fica a funcionar apenas no sentido descendente, entre a Rotunda da Alameda Eng.º Rui Alves e a Rua do Pomar.