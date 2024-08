Nacional apela aos adeptos para chegarem cedo ao Estádio da Madeira

O Clube Desportivo Nacional recebe este sábado, pelas 18 horas, a visita do campeão nacional Sporting, num jogo a contar para a segunda jornada da I Liga e que marca o regresso dos alvinegros ao escalão principal do futebol português.

Depois da estreia no campeonato, no reduto do AVS, onde se registou um empate a uma bola, os madeirenses fazem a sua estreia em casa na época 2024/2025 logo frente ao campeão nacional.

Uma partida onde se espera casa cheia, pelo que a colectividade madeirense usou o seu site oficial para apelar aos seus adeptos para chegaram cedo à ‘Cidade Desportivo do Nacional’ e proporcionaram um grande ambiente de festa.

“A previsão é de ‘casa cheia’ no próximo sábado, dia 17, no Estádio da Madeira, naquele que será o regresso do CD Nacional aos principais jogos do futebol português. Como tal, aconselhamos a todos os adeptos que cheguem cedo e desfrutem do ambiente festivo e de fair-play que vai invadir durante toda a tarde a nossa Cidade Desportiva”, pode ler-se na notícia divulgada no site dos alvinegros.

O clube apela ainda aos adeptos para partilhar viaturas de forma a evitar o trânsito junto ao estádio.

“As portas do estádio abrem às 16h30, uma hora e meia antes do início do encontro, para que a entrada de todos os adeptos seja feita com a maior segurança e celeridade possível. Evite as filas e demoras no acesso ao interior do estádio.Dada a limitação de lugares nos pisos 02 e 03 do Parque de Estacionamento, apelamos à chegada dos adeptos em viaturas partilhadas, majorando assim o número de pessoas que poderão estacionar em parque coberto”, acrescenta ainda o clube.

O custo do parque de estacionamento é de 5€ e aconselhamos o pagamento no momento da chegada, na bilheteira disponível junto ao Bar 3ª Parte, também para evitar filas no final da partida.”

Os alvinegros alertam ainda a “todos os condutores a melhor compreensão e colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local, e cumprimento das indicações da Polícia de Segurança Pública, que coordenará as alterações rodoviárias”.