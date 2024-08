RIR pede moção de censura ao Governo de Miguel Albuquerque

A presidente do Reagir Incluir Reciclar (RIR), Márcia Henriques, desafiou hoje as forças políticas com assento parlamentar na Assemblei Legislativa da Madeira a apresentarem uma moção de censura ao Governo de Miguel Albuquerque, na sequência da actuação do líder do executivo madeirense face aos incêndios que assolam a Região.

Albuquerque recebido com protestos na Serra de Água Depois de visitar o centro de comando de combate aos fogos no Curral das Freiras, o presidente do Governo Regional da Madeira deslocou-se à Serra de Água e ali foi recebido com protestos da população presente.

"As primeiras declarações do presidente do Governo Regional da Madeira ontem à noite demonstraram claramente que não tem condições para continuar a exercer o cargo", refere Márcia Henriques em comunicado de imprensa.

"Não aceita qualquer crítica. Não admite que errou ao não pedir ajuda mais cedo. Atira culpas para terceiros. Não assume a responsabilidade! Já devia ter aprendido com os grandes incêndios de 2016. Não se compreende a existência de um único meio aéreo numa ilha com tão especial orografia", critica a dirigente do RIR.

Miguel Albuquerque refuta críticas e fala em fogo posto O presidente do Governo Regional, que chegou esta noite do Porto Santo a bordo do 'Lobo Marinho', esteve já esta noite no posto de comando de combate aos incêndios instalado no Curral das Freiras, salientou que não desvalorizou a necessidade de pedir ajuda à República, salientando que infelizmente a região vê-se a braços, uma vez mais, com fogo posto.

Para Márcia Henriques "prevenção foi algo que não existiu" na Madeira, onde aponta também falhas ao ordenamento do território e à gestão florestal.

"Tudo isto tem um responsável que assobia para o lado. Assim, apelamos à apresentação da moção de censura ao Governo Regional", conclui.

O incêndio que atinge a Madeira deflagrou na passada quarta-feira e, na noite de ontem, atingiu grandes proporções na Ribeira Brava e em Câmara de Lobos. Neste momento tem três frentes activas.