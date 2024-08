Filipe Sousa deixa mensagem de agradecimento aos bombeiros no terreno

O presidente do Governo Regional, que chegou esta noite do Porto Santo a bordo do 'Lobo Marinho', esteve já esta noite no posto de comando de combate aos incêndios instalado no Curral das Freiras, salientou que não desvalorizou a necessidade de pedir ajuda à República, salientando que infelizmente a região vê-se a braços, uma vez mais, com fogo posto.