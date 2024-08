IPMA prolonga aviso amarelo até terça-feira à tarde

O IPMA acaba de prolongar por mais 24 horas o aviso amarelo para tempo quente, com persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.

Além do aviso laranja ainda em vigor até amanhã, 18 de Agosto, pelas 22 horas, o IPMA também lançara um desagravamento do estado do tempo para aviso amarelo, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, até às 19 horas de segunda-feira, agora prolongado até às 19 horas de terça-feira, 20 de Agosto.

Também foi alargado o referido aviso para as costas sul e regiões montanhosas da Madeira, tal como já estava em vigor para a costa norte.

O Porto Santo continua sob aviso amarelo para as mesmas condições meteorológicas, igualmente até terça-feira ao final da tarde.