Evacuações também decorrem na Encumeada

Além das evacuações já noticiadas em vários sítios da Madeira, devido aos incêndios que já passaram pelos concelhos da Ribeira Brava (onde se iniciou) e Câmara de Lobos, com destaque para Jardim da Serra e Curral das Freiras, agora o fogo ameaça habitantes da zona da Encumeada, do lado da Ribeira Brava.

Assim, as autoridades já estão a tratar de evacuar alguns habitantes cujas casas estão em risco de ficar cercadas pelas chamas. "A retirada de pessoas da Encumeada já aconteceu e está a ser acompanhada por dois enfermeiros", frisou Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Proteção Civil, lembrando que o mesmo já acontecera durante a madrugada nos sítios da Seara Velha e Terra Chã, no Curral das Freiras. Recorde-se que também há habitantes da Fajã das Galinhas, no Estreito de Câmara de Lobos retirados das casas por precaução.

Pelo que foi possível apurar os habitantes do Lombo do Moleiro serão evacuados para o Pavilhão da Ribeira Brava.