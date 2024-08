Capotamento deixa homem encarcerado no Funchal

Uma viatura despistou-se esta madrugada na Urbanização do Faial, no Funchal, embateu em carros estacionados e capotou de seguida.

O condutor, um homem de 62 anos, ficou encarcerado no interior da viatura e teve de ser retirado do carro pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com recurso a material de desencarceramento.

O sexagenário apresentava ferimentos aparentemente ligeiros e foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.