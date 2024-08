Manuel António Correia acusa o Governo Regional de falta de organização e "sentido de Estado"

"Num momento de grande dificuldade para as populações, em particular do Curral das Freiras, Jardim da Serra e Serra de Água, a quem saudamos pela sua coragem e resiliência, é fundamental que o Governo Regional dê mostras de organização, sentido de responsabilidade e a sobriedade própria de quem tem grandes responsabilidades. Pelo contrário, o que temos visto é repentismo, desorganização e falta de sentido de Estado." A afirmação é de Manuel António Correia que comentou, na sua página no Facebook, os incêndios e a reacção do Governo.

Ao descontrolo do fogo, diz, acrescenta-se "o descontrolo do Governo Regional, o qual, ao contrário do que era seu dever, está a contribuir para aumentar o sentimento de insegurança das populações".

Manuel António Correia, que foi adversário de Miguel Albuquerque nas eleições internas do PSD, diz que "este não é momento para fazer política, mas exige-se de quem tem responsabilidades políticas que esteja à altura das mesmas, para defesa das populações que juraram defender".