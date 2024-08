'No Atlântico Me Confesso' by Filipe Passos para ver no Solar do Aposento

O Solar do Aposento, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura (SRTC/DRC), recebe, na próxima sexta-feira, dia 16 de Agosto, o primeiro de dois concertos que compõem um novo projecto artístico regional. Denominado 'No Atlântico Me Confesso' by Filipe Passos, a iniciativa conta com o apoio da SRTC/DRC, e da Empresa de Electricidade da Madeira e visa aliar a experiência da música cantada em português à divulgação do património edificado da Região.

"O projecto inclui dois concertos únicos, com entrada gratuita, que estarão assentes numa proposta artística que contará com voz, piano, contrabaixo e acordeão. A iniciativa surgiu com a vontade de empreender um conceito que se distinguisse do comum. Trata-se de um projecto contemporâneo, com activos revivalistas, no campo da World Music. Liderado por Filipe Passos, com direção musical e arranjos de Xico Martins, aborda um reportório diversificado que vai desde o Fado Clássico - acompanhado de perto pelas palavras inspiradas de poetas do Continente, da Madeira e dos Açores - ao fado-canção, passando pela música erudita, música étnica e canção ligeira portuguesa", refere a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através de uma nota de imprensa.

E acrescenta: "'No Atlântico Me Confesso' é a pretensão assumida de atestar a arte feita por cá, numa confissão ao imenso oceano que banha o Arquipélago da Madeira, e levar essas raízes profundas da cultura atlântica às gerações jovens que se têm distanciado das origens, dos expoentes de uma cultura que urge reinventar e catapultar definitivamente para o século XXI".

O primeiro espectáculo acontece assim a 16 de Agosto, sexta-feira, pelas 19 horas, no Solar do Aposento (Ponta Delgada, São Vicente). Este Solar, datado de 1746, é um exemplo emblemático da arquitectura tradicional madeirense do século XVIII, oferecendo aos visitantes uma viagem fascinante através dos estilos decorativos que marcaram a história da ilha.

Paralelamente ao concerto, o público poderá usufruir de visitas guiadas aos espaços de acolhimento, em grupos organizados para tal, neste caso, após o final da actuação.

A lotação dos concertos está limitada a 60 pessoas. O espectáculo a decorrer na Central Hidroelétrica da Ribeira da Janela não é aconselhável a pessoas portadoras de mobilidade reduzida.