Um dia especial…

A nossa vida é feita de dias e momentos importantes e que nos marcam de uma forma ou de outra para além de todos os outros que ficam como espuma que completa o nosso ciclo. Dentro desses temos o nosso aniversário que marca no fundo a comemoração da nossa existência. Há quem não lhe dê importância nenhuma, há ainda quem não o goste de festejar e que fuja dessa recordação que as identifica com a aproximação à velhice. Eu gosto sempre de registar essa data junto dos amigos e família que mais gosto. Tento por isso dividi-lo em dois. A noite anterior para os amigos o jantar do próprio dia para a família. Uma vez que faço em Agosto tempos houve em que era praticamente impossível juntar quem quer que fosse porque estava tudo de férias. Hoje é diferente, mesmo com parte de Portugal a banhos há sempre aqueles amigos que já voltaram ou que ainda não foram.

Independentemente do dia o que fica sempre para a história são as pessoas que fazem um esforço para estar connosco. Umas que vêm de propósito de fora, outras que não vão a algum lado e os de sempre que fazem questão de estar presentes e de nos fazerem sentir especiais. Graças às redes sociais e à forma como a comunicação se propaga em segundos por mensagens, telefonemas e publicações é fácil não nos esquecermos de alguém ou marcarmos a nossa lembrança, basta não sermos distraídos. Dentro desse registo há no entanto quem apenas mande uma mensagem a dizer “parabéns” e quem se esforce por deixar escrito, alguma coisa mais pessoal e personalizada. Embora seja muito difícil responder a todas as mensagens, faço sempre questão de me preocupar sobretudo com esses que deixam alguma coisa de diferente, registam um momento particular ou fazem-me sorrir com alguma palavra engraçada de um momento passado.

Esta é no entanto uma crónica para aqueles que nos escrevem em algum momento “gosto muito de ti”, para os que fazem questão de mostrar o carinho que têm por nós e que o demonstram por palavras, os que a cada letra do que nos escrevem nos fazem sentir pessoas importantes nas suas vidas. São esses que verdadeiramente fazem a diferença. No entanto não é a presença num aniversário ( por importante que seja para mim ) que os torna isto ou aquilo mas sim o que correspondem durante o ano e a relação que vai ficando e se vai moldando até que fica qualquer coisa de único. Sim porque as pessoas mais importantes para nós são verdadeiramente únicas e representam uma singularidade por norma não se substitui.

Eu costumo dizer que tenho a sorte de viver rodeado de amor. Gente que me dá muito, que me acompanha nos bons mas sobretudo nos maus momentos, que quando caio estão lá para me segurar e quando voo vão nas minhas asas para todo o lado. Eu gosto de viver a vida rodeado de pessoas que me acrescentam permanentemente e tenho a felicidade de ter conseguido construir isso à minha volta. Talvez por isso me sinta uma pessoa feliz, mesmo com os problemas comuns a qualquer pessoa. Quem tem os amigos certos e uma família unida tem tudo. Não precisa de muito mais, apenas de ter cabeça e juízo para não os perder e fazer que eles percebam a cada minuto o quanto são especiais para nós. A vida é feita de dar e receber e nós para sermos merecedores do melhor que a amizade e o amor têm para dar temos que nos chegar à frente sem medos ou barreiras. Essa é a magia da vida, a beleza dos relacionamentos humanos e do que estamos dispostos a fazer pela felicidade dos outros. É nessa coerência e constância que nos revelamos e que acabamos por estabilizar. Para isso é necessário uma boa dose de inteligência emocional para perceber o que podemos dar e os que merecem que estejamos ali em qualquer momento, nos que representam sofrimento e nos mais incríveis também porque não há momentos perfeitos se não forem partilhados.