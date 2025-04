Jogo Nacional- Estrela da Amadora em risco

O jogo entre o Nacional e o Estrela da Amadora, marcado para amanhã às 15h30, no Estádio da Madeira, está em risco. Tudo pelo facto do avião que transportava o Estrela da Amadora ter regressado a Lisboa por não ter conseguido aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. A má visibilidade terá sido o motivo para que o avião não conseguisse aterrar.

O Nacional aguarda que a comitiva do Estrela chegue a Lisboa para depois conversar com os responsáveis do clube amadorense sobre o que fazer. A Liga Portugal, entidade que organiza as competições profissionais de futebol em Portugal, já está ao corrente da situação e também espera que o Estrela da Madeira aterre em Lisboa para então tomar uma decisão em consonância com os dois clubes.

Neste momento o cenário mais provável é que o jogo seja adiado.