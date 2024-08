Duas frentes de incêndio ocupam bombeiros pelo terceiro dia

O fogo florestal que teve início na Serra de Água na quarta-feira continua activo, tal como esta noite, em duas frentes, uma na zona da Trompica, Ribeira Brava, e outra no Jardim da Serra, Câmara de Lobos. O incêndio começou na manhã de quarta-feira.

No terreno estão meios de três corporações, cerca de 30 elementos e mais de uma dezena de veículos de apoio, com a perspectiva de reforço de meios com o início do dia. O meio aéreo, helicóptero multi-missões da Protecção Civil regional, é aguardado com o raiar da manhã.

O vento continua a soprar forte e o tempo quente (aviso laranja) irá continuar activo, segundo o IPMA, até domingo ao final da tarde.

Além dos meios da corporação da Associação Humanitária dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que entram no terceiro dia de combate ao fogo florestal, também desde ontem estão os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e os Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O DIÁRIO contactou o comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Sidónio Pio, que contou que ao longo da noite o fogo esteve na zona do maciço central da Madeira, assolando sobretudo mato e árvores, mas sem tocar na florestal Laurissilva, tendo os meios estado de prevenção junto a habitações, mas dada a zona inacessível em que lavra o incêndio, espera-se que a entrada do meio aéreo ao serviço possa resolver definitivamente este que já é o maior incêndio do ano na ilha.

Elementos da Polícia Florestal, bem como a PSP estão a dar apoio no terreno.