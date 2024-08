CMF assinalou Dia Internacional da Juventude com dois dias de actividade no Lido Poente

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal, com os pelouros da Educação e Juventude, entre outros, acompanhou, ontem, Dia Internacional da Juventude, algumas das actividades que a autarquia realizou para os jovens.

Para celebrar o Dia Internacional da Juventude, a autarquia disponibilizou aos jovens do Funchal um programa de dois dias – no domingo e na segunda - com um conjunto de actividades e experiências, gratuitas, de âmbito lúdico, desportivo e aquáticos, que visaram fomentar a prática de hábitos de vida saudáveis.

Este evento da CMF enquadra-se na linha estratégica de acção municipal de aposta na área da Juventude e na Estratégia Municipal para a Juventude do Funchal – o Plano Municipal de Juventude, procurando abranger os diversos Objectivos da Juventude do Funchal – FunGOALS – tal como a Melhoria da Qualidade de Vida dos Jovens Munícipes, o desenvolvimento de uma Cidadania Activa e Participativa, a Cultura e Lazer para todos, como também a aposta na máxima de Cidade Verde e Sustentável, uma vez que promove a utilização dos seus Espaços Verdes, Praias Municipais, e zonas de convívio e lazer, descentralizando também o evento.

Entre os objectivos da CMF, pretende-se a valorização da actividade física e das actividades aquáticas e radicais, e a criação de mais oportunidades neste âmbito para a Juventude, refere nota à imprensa.

Estas actividades tiveram a colaboração da empresa municipal Frente MarFunchal .