CMF apresenta programa comemorativo do Dia da Cidade do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) realiza uma conferência de imprensa de apresentação do programa comemorativo do Dia da Cidade do Funchal, que se assinala no próximo dia 21 de Agosto.

A iniciativa realiza-se, hoje, às 11h00, no Salão Nobre, e conta com a presença da presidente da CMF, Cristina Pedra.

Mas há mais para este dia:

10h30: PS-Madeira promove conferência de imprensa com o porta-voz Miguel Iglesias, na sede regional do partido;

15h30: CDU realiza iniciativa política regional na Lombada, na freguesia de São Martinho, no concelho do Funchal, (junto ao bar Pé de Cabra), em que intervirá o coordenador regional, Edgar Silva;

16h00: Inauguração da exposição ‘What is Watt?’, na Casa da Cultura de Santana -Impasse da Casa da Cultura n.º 3;

16h00 às 21h00: CMF assinala Dia Internacional da Juventude, no Lido Poente;

18h00: Apresentação oficial do Madeira Andebol SAD, no Barreirinha Bar Café;

18h30: FNAC promove a iniciativa 'Talks' com o jovem empreendedor Ricardo Mariano, no Madeira Shopping.

Principais acontecimentos registados no dia 12 de Agosto, Dia Internacional da Juventude, Dia Mundial do Elefante e Dia do Filho do Meio:

1626 -- É baptizado o compositor italiano Giovanni Legrenzi.1644 - Nasce, em Boémia, Áustria, o compositor e violinista Heinrich Ignaz Franz von Biber.1816 -- Dom João VI de Portugal cria no Rio de Janeiro, Brasil, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios a atual Escola de Belas Artes.1827 -- Morre, com 69 anos, o pintor e poeta inglês William Blake.1877 - Thomas Edison apresenta o fonógrafo.1881 - Nasce o cineasta norte-americano Cecil Blount DeMille, Cecil B. DeMille.1907 - Nasce o escritor português Miguel Torga, pseudónimo do médico Adolfo Correia da Rocha, autor de "Contos da Montanha" e "A Criação do Mundo".1914 -- Grande Guerra de 1914-1918. O Reino Unido declara guerra ao Império austro-húngaro. O Japão declara guerra à Alemanha.

1927 -- Golpe dos "Fifis", contra o Governo da Ditadura Nacional, liderado por Filomeno da Câmara, Fidelino Figueiredo e Henrique Galvão.

1928 -- Morre, com 74 anos, o compositor checo Leos Janácek.1938 -- II Guerra Mundial. A Alemanha inicia a mobilização.1939 - II Guerra Mundial. É consolidada a aliança do Eixo entre a Alemanha, de Hitler, e a Itália, de Mussolini.1955 -- Morre, com 80 anos, o escritor alemão Thomas Mann, Prémio Nobel da Literatura em 1929, autor de "Os Buddenbrook" e "Morte em Veneza".

1960 -- Formação dos Beatles: um grupo de jovens músicos encontra um novo baterista, Pete Best, passando a apresentar-se como The Beatles.

1963 -- O ditador Oliveira Salazar reafirma publicamente a determinação de manter "o bastião em África", duas semanas depois da condenação do Conselho de Segurança das Nações Unidas.1970 - Guerra-fria. A Alemanha Federal e a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) assinam o pacto de não-agressão.

1975 -- É apresentado o "Documento do COPCON", por oposição ao "Documento dos Nove", que reforça o papel político das Assembleias Populares.

1978 - A China e o Japão assinam, em Pequim, o tratado de paz e de amizade.1981 - A IBM lança o primeiro computador pessoal.1982 - É aprovada uma revisão constitucional que institui no texto legislativo a qualificação da República Portuguesa como um Estado de direito democrático, que estava apenas consagrado no Preâmbulo. A revisão é aprovada com 195 votos a favor dos deputados do PSD, CDS, PS, PPM e da Ação Social-Democrata Independente, da União de Esquerda para a Democracia Socialista.

-- Morre, com 77 anos, o ator norte-americano Henry Jaynes Fonda, protagonista de "My Darling Clementine", "Mister Roberts" ou "Doze Homens Justos".

1984 - O atleta Carlos Lopes, 37 anos, conquista a medalha de Ouro na Maratona olímpica de Los Angeles, Estados Unidos.

1990 -- Conflito no Golfo Pérsico. O Iraque aceita as fronteiras territoriais com o Irão, tentando ganhar vantagem para a Guerra do Golfo, perante o Conselho de Segurança da ONU.

-- Susana Feitor sagra-se campeã do mundo de sub-20 dos 5.000 metros de marcha, em Plovdiv, na Bulgária.

1992 -- Morre, com 79 anos, o compositor de vanguarda norte-americano Jr. John Cage.

1993 -- Movimento o Partido da Terra com a sigla é legalizado pelo Tribunal Constitucional.

2000 -- Durante um exercício naval no Mar de Barents, noroeste da Rússia, o submarino nuclear russo Kursk afunda. Morre a tripulação de 118 homens.2001 - Crime na praia do Futuro, em Fortaleza, Brasil. Luís Miguel Militão Guerreiro ordena o assassínio de seis empresários portugueses.

2002 -- Morre, com 63 anos, Helena Vaz da Silva, jornalista, presidente do Centro Nacional de Cultura.

2003 - Incêndios florestais. A Direcção-Geral de Florestas estima em 215 mil hectares a área ardida, em 2003, batendo o recorde dos últimos 23 anos.

2004 - Morre, aos 84 anos, Godfrey Newbold Hounsfield, engenheiro britânico, Prémio Nobel da Medicina em 1979, criador da Tomografia Axial Computorizada.

- Morre, com 52 anos, John Clark, cientista britânico, diretor do Roslin Institute de Edimburgo, instituição que desenvolveu o projeto de clonagem da ovelha Dolly.

2005 - A Agência Espacial norte-americana (NASA) lança do centro espacial Kennedy no Cabo Canaveral, Florida, a sonda Mars Reconnaissance Orbiter, que tem como missão fundamental tentar "compreender os enigmas da água no planeta e avançar na exploração do misterioso planeta vermelho".

2006 -- Israel e o Líbano concluem o acordo de cessar-fogo que entra em vigor a 14 de Agosto.

A primeira longa-metragem de Hugo Vieira da Silva, "Body Rice", é distinguida com a menção especial do júri do Festival de Locarno, na Suíça, que entrega o Leopardo de Ouro ao suíço "Das Fraulein", de Andrea Staka.

2007 - Realiza-se, em Jacarta, Indonésia, uma reunião da Conferência Internacional do Califado. organizada pelo Hizbut Tahir (Partido da Libertação), com a participação de 70 mil muçulmanos. O Hizbut Tahir defende o restabelecimento do califado -- um só Estado e uma liderança única no mundo islâmico -, abolido em 1924.

- Morre, com 86 anos, Ronald Bracewell, cientista australiano, pioneiro do radiotelescópio e da ressonância magnética.

2008 - Um acordo para a formação de um governo de união é formado entre o Presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, e uma fação dissidente da oposição, baseado numa maioria frágil que exclui o Movimento para a Mudança Democrática, principal grupo de luta contra o regime de Harare.

2009 -- É criado o Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica). A legislação permite, mediante licença emitida pelo INEM, a utilização do DAE por leigos em locais de acesso ao público e em Ambulâncias de Socorro ou Transporte tripuladas por operacionais não pertencentes ao INEM.

- Morre, aos 94 anos, o guitarrista e inventor norte-americano Lester William Polsfuss, Les Paul, pioneiro nas guitarras elétricas que têm o seu nome.

2010 - Entra em vigor a lei que obriga o pão português a conter menos sal, a nova lei define um teor máximo de 1,4 gramas de sal por 100 gramas de pão e obriga a que os rótulos das embalagens de alimentos pré-embalados prestem informação sobre a quantidade relativa e absoluta de sal na embalagem, por percentagem do produto e por porção/dose.

- Morre, com 69 anos, Ruy Duarte de Carvalho, escritor, poeta, cineasta, artista plástico, ensaísta e antropólogo.

2011 - O ministro das Finanças, Vítor Gaspar, anuncia a antecipação do aumento do IVA sobre a eletricidade e o gás natural de 6 para 23 por cento, medida para "conter o desvio" nas contas públicas.

2012 -- No Egito, o Presidente Mohamed Morsi afasta o marechal Hussein Tantawi, ministro da Defesa que ocupou de facto a chefia do Estado após a queda do Presidente Hosni Mubarak, em 2011, e anula importantes prerrogativas políticas atribuídas aos militares.

2013 -- Morre, aos 44 anos, o príncipe Johan Friso de Orange-Nassau, irmão do rei Guilherme Alexandre da Holanda.

- Morre, aos 99 anos, o húngaro Laszlo Csatari, alegado criminoso de guerra nazi mais procurado do mundo.

2014 -- Morre, aos 89 anos, a atriz norte-americana Lauren Bacall, que foi casada com o ator Humphrey Bogart (1899-1957).

2017 - A carreira de Usain Bolt termina com o atleta jamaicano a lesionar-se na sua última corrida, a final dos 4x100 metros dos Mundiais de atletismo de Londres, Inglaterra, que a Jamaica não terminou.

2018 - O atleta Nelson Évora sagra-se pela primeira vez campeão europeu do triplo salto, em Berlim, Alemanha, com a marca de 17,10 metros na final.

2019 - Motoristas de matérias perigosas e de mercadorias iniciam greve por tempo indeterminado.

- O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros Tiago Antunes, anuncia que o Governo decreta a requisição civil dos motoristas em greve, alegando incumprimento dos serviços mínimos.

-- Morre, aos 73 anos, Amélia Mingas, linguista angolana, antiga diretora executiva do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, organismo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o novo Estatuto do Antigo Combatente, aprovado por larga maioria no parlamento em 23 de julho.

- O Presidente da República veta, 'por imperativo de consciência cívica', o diploma que aumentava de 4 mil para mais de 10 mil o número de assinaturas exigidas para que uma petição pública seja debatida em plenário.

- Morre, aos 67 anos, Carlos Buriti, músico angolano, um dos principais nomes do Novo Semba em Angola.

2021 -- Morre, aos 85 anos, o ator brasileiro Tarcísio Meira.

Em 2022 - O nadador Diogo Ribeiro conquista a medalha de bronze nos 50 metros mariposa dos Europeus de Roma, Itália, numa prova em que voltou a bater recorde nacional.

2023 - O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, nomeia o novo Governo da Guiné-Bissau, que inclui 19 ministérios e 15 secretarias de Estado, e que terá como chefe da diplomacia Carlos Pinto Pereira.

- O ciclista António Morgado conquista a medalha de prata da corrida de fundo sub-23 dos Mundiais de ciclismo de estrada, em Glasgow, na Escócia.

- O Al Nassr, treinado pelo português Luís Castro, conquista a Taça dos Clubes Campeões Árabes de futebol, ao vencer a final diante do Al Hilal, de Jorge Jesus, por 2-1, com dois golos de Cristiano Ronaldo.

Este é o ducentésimo vigésimo quinto dia do ano. Faltam 141 dias para o termo de 2024.

