Cartão de Reembolso Especial já foi renovado por 1.160 utentes este ano

Até ao mês de Dezembro é possível renovar o Cartão de Reembolso Especial. Foi o que já fizeram 1.160 utentes, este ano, de acordo com os dados hoje disponibilizados pelo Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

Para poder continuar a beneficiar do reembolso especial, todos os detentores do Cartão devem solicitar a sua renovação junto dos serviços deste Instituto. "Esta medida, implementada pelo Governo Regional através do IASAÚDE, IP-RAM, destina-se a pensionistas que aufiram pensões em montante não superior ao salário mínimo regional e estejam isentos do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (escalão A) e a beneficiários do SRS-Madeira que aufiram rendimentos em montante não superior ao salário mínimo regional e estejam isentos de IRS (escalão B). Actualmente, o valor da comparticipação de reembolso de consultas médicas para o escalão A está fixado nos 22,50€, sendo que para o escalão B, o valor é de 20,63€", refere nota à imprensa.

Em 2023, mais de 2.250 utentes beneficiaram do Cartão de Reembolso Especial.