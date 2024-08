Governo Regional já apoiou 107 jovens em projectos de criação da própria empresa

O Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira, desde 2015, já aprovou 102 projectos de criação da própria empresa para 107 jovens empreendedores, o que proporcionou um total de 181 novos postos de trabalho, representando um investimento global de 1,9 milhões de euros.

Este ano, com um apoio financeiro de cerca de 100 mil euros, as novas empresas constituídas, em diversos sectores de actividade (Fotografia, Animação Turística, Investigação Genealógica, Beleza e Estética, Plantas e Fitness) promoveram criação de oito postos de trabalho, e estão sediadas nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Machico e Porto Santo.

É, pois, com grande orgulho que continuaremos a promover os incentivos à contratação de trabalhadores, o fomento do empreendedorismo através dos programas de criação de empresas e emprego, que têm combatido o desemprego e revitalizado o tecido empresarial regional. Estes apoios revelam-se vitais no apoio às pequenas e médias Empresas, ajudando a estimular a economia local e a criar empregos. Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Luís Miguel Franco, Tânia Ornelas, Luís Dias, Cristiano Ferreira, Andreia Vasconcelos, Mónica Abreu são os seis jovens distinguidos, este ano, com o prémio ‘Jovem Empreendedor’, uma iniciativa que, desde 2019, tem vindo a reconhecer os empreendedores cujo trabalho se destaca na Região.

Esta distinção é atribuída a jovens, com idades compreendidas entre os 18 e 29 anos que, através dos programas ‘Criação de Empresas e Emprego’ (CRIEE) e ‘Empreender Jovem’ (eJovem), implementaram projectos empresariais em diversos sectores de actividade, com resultados na criação líquida de postos de trabalho e de novas empresas.