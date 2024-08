“Governo Regional virou as costas aos pescadores”, acusa Jacinto Serrão

O Partido Socialista criticou hoje o Governo Regional por ter uma política de investimento reduzida para o sector das pescas, e de estar de costas voltadas para os armadores e para os pescadores.

Em declarações na Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, em Câmara de Lobos, Jacinto Serrão salientou que este "é um sector cada vez mais envelhecido, por se tratar de uma actividade pouco rentável, e não são implementadas políticas para cativar jovens para esta actividade".

O deputado socialista lembrou ainda que “há 15 anos que o Governo está a prometer a modernização da frota pesqueira do peixe espada preto, que continua, no entanto sem ser actualizada e a ser composta por embarcações antiquadas, sem condições".

"Até hoje, o governo madeirense só inscreveu no orçamento regional um milhão de euros para a renovação de toda a frota pesqueira do peixe espada, um valor manifestamente insuficiente. É mais um engodo que o Governo Regional vai dando, ano após ano, para continuar a iludir os pescadores e os armadores, e a fingir que faz alguma coisa”, criticou.

“O Governo Regional virou as costas aos pescadores e às dificuldades das suas famílias”, concluiu Jacinto Serrão, lamentando a falta de investimento do Executivo no sector, que considera ser determinante para a economia da Região.